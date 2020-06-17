Türkiye düşmanı Reuters ve Oxford'dan siyasi medya operasyonu!
Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'nün 2020 Dijital Haber Raporu yayımlandı. Geçtiğimiz yıl FETÖ'cü Servet Yanatma'nın hazırladığı raporda bu yıl da Türkiye karşıtı tutum göze çarpıyor. Raporda FOX, Sözcü ve Cumhuriyet gibi CHP tarafgiri medya göklere çıkartıldı. Raporda imzası olan Dr. Simge Andı'nın sosyal medyada Gezi Parkı ve CHP'li Canan Kaftancıoğlu hakkında taraflı paylaşımları bulunuyor.
Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü 2020 Dijital Haber Raporu'nu yayınladı. 40 farklı ülkede dijital haber takibi alışkanlıklarını inceleyen rapor, Türkiye özelinde taraflı tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.
FOX, SÖZCÜ VE CUMHURİYET GİBİ CHP YANDAŞI MEDYA PARLATILDI!
Rapora göre Türkiye'de haber kaynağı olarak en güvenilir kanallar Fox ve NTV oldu. Gazeteler arasında ise hükümet karşıtı provokatif haberiyle bilinen Sözcü ve Cumhuriyet "vatandaşın en güvendiği haber kaynakları" olarak gösterildi. Taraflı rapora göre, güven sıralamasında listenin en altında Türkiye'nin en çok izlenen haber kanallarından olan A Haber ve en çok okunan gazetelerinden olan Sabah yer aldı.
RAPORUN TARAFLILIĞINI ORTAYA KOYAN DETAY!
Geçen sene FETÖ'cü Servet Yanatma tarafından hazırlanan raporda, bu yıl da sosyal medyada hükümet karşıtı taraflı paylaşımlarıyla dikkat çeken Simge Anlı'nın olması dikkat çekti.
Simge Anlı'nın Twitter paylaşımları, Gezi Parkı terörünün destekçisi olduğunu ve CHP'li Canan Kaftancıoğlu hayranı olduğunu ortaya çıkardı.
GEÇEN YIL FETÖ'CÜ İSİM GÖREVLENDİRİLMİŞTİ!
Aynı raporu 2019 yılında hazırlayan kişinin Servet Yanatma isimli FETÖ'cü olduğu ortaya çıkmıştı. Yanatma'nın FETÖ'nün yayın organları Zaman Gazetesi ve Aksiyon Dergisi'nde uzun yıllar çalıştığı tespit edilmişti.
Hatta öyle ki Yanatma, FETÖ tarafından İngiltere'ye gönderilmişti. Servet Yanatma'nın 2015 yılında Zaman Gazetesi diplomasi muhabirliği yaptığı sırada, doktora yapabilmesi için örgüt tarafından İngiltere'ye gönderilmişti.
TAKVİM.COM.TR - ÖZEL
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