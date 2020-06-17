17 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye düşmanı Reuters ve Oxford'dan siyasi medya operasyonu!

Türkiye düşmanı Reuters ve Oxford'dan siyasi medya operasyonu!

Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'nün yayımlandı. Geçtiğimiz yıl 'cü 'nın hazırladığı raporda bu yıl da karşıtı tutum göze çarpıyor. Raporda FOX, Sözcü ve Cumhuriyet gibi tarafgiri medya göklere çıkartıldı. Raporda imzası olan Dr. Simge Andı'nın ve CHP'li hakkında taraflı paylaşımları bulunuyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2020
ABONE OL
TÜRKİYE DÜŞMANI REUTERS VE OXFORD'DAN SİYASİ MEDYA OPERASYONU!

Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü 'nu yayınladı. 40 farklı ülkede dijital haber takibi alışkanlıklarını inceleyen rapor, özelinde taraflı tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

FOX, SÖZCÜ VE CUMHURİYET GİBİ CHP YANDAŞI MEDYA PARLATILDI!
Rapora göre Türkiye'de haber kaynağı olarak en güvenilir kanallar Fox ve NTV oldu. Gazeteler arasında ise hükümet karşıtı provokatif haberiyle bilinen Sözcü ve Cumhuriyet "vatandaşın en güvendiği haber kaynakları" olarak gösterildi. Taraflı rapora göre, güven sıralamasında listenin en altında Türkiye'nin en çok izlenen haber kanallarından olan A Haber ve en çok okunan gazetelerinden olan Sabah yer aldı.

RAPORUN TARAFLILIĞINI ORTAYA KOYAN DETAY!
Geçen sene 'cü tarafından hazırlanan raporda, bu yıl da hükümet karşıtı taraflı paylaşımlarıyla dikkat çeken 'nın olması dikkat çekti.

Simge Anlı'nın Twitter paylaşımları, Gezi Parkı terörünün destekçisi olduğunu ve CHP'li Canan Kaftancıoğlu hayranı olduğunu ortaya çıkardı.

GEÇEN YIL FETÖ'CÜ İSİM GÖREVLENDİRİLMİŞTİ!
Aynı raporu 2019 yılında hazırlayan kişinin Servet Yanatma isimli FETÖ'cü olduğu ortaya çıkmıştı. Yanatma'nın FETÖ'nün yayın organları ve Aksiyon Dergisi'nde uzun yıllar çalıştığı tespit edilmişti.

Hatta öyle ki Yanatma, FETÖ tarafından 'ye gönderilmişti. Servet Yanatma'nın 2015 yılında Zaman Gazetesi diplomasi muhabirliği yaptığı sırada, doktora yapabilmesi için örgüt tarafından İngiltere'ye gönderilmişti.

TAKVİM.COM.TR - ÖZEL

FETÖ'cü Servet Yanatma'dan Reuters ve Oxford adıyla siyasi medya operasyonu FETÖ'CÜ SERVET YANATMA'DAN REUTERS VE OXFORD ADIYLA SİYASİ MEDYA OPERASYONU

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA