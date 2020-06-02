İmamoğlu ve arkadaşlarına vizyon dersi! ‘’Altın Boynuz: Haliç’’ gerçeğini A Haber’de açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanı olarak görev yaptığı dönem öncesinde ‘’Haliç kurtulamaz, burayı hafriyat topraklarıyla dolduralım ve ortasından bir derecik aksın’’ düşüncesinin olduğunu belirten eski İSKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ‘’Cumhurbaşkanımız buna şiddetle karşı çıktı ve ‘biz Haliç’i kurtaracağız Allah’ın izniyle’ dedi.’’ Bunun üzerine Kuzey Haliç projesinin hayata geçirildiğinin altını çizen Eroğlu, yıllardır süregelen Haliç’i ıslah çalışmalarına konmaya kalkışan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na vizyon dersi verdi.

Prof.Dr. Veysel Eroğlu, A Haber'de Haliç gerçeğini anlattı.

Eroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Haliç'i kurtarmak için ne yapmak gerekiyordu? Bunları tespit ettik. Birinci adım; Haliç'e çöpler akıyordu, yani bütün İstanbul çöp dağlarıydı. Önce çöp meselesi çözüldü. Çünkü Haliç'i kurtarmak için, Haliç'teki akan pislikleri önlemek lazım. Bunlar nedir? 1- çöpler, 2- atık sular, 3- tıbbi atıklar, 4- derelerden gelen kirlilikler. Bütün bunların tamamen Haliç'e girişinin engellemesi lazım ve bir de mutlaka Haliç'teki çamurların artık oradan alınması gerekiyordu. Bu maksatla İstanbul'da ilk defa düzenli çöp depolaması (çöp aktarma merkezleri) düzenli depolama merkezleri ilk defa o dönem çözüldü. Çünkü daha önce İstanbul hakikaten bir çevre felaketi yaşıyordu. Su meselesini çözdük. Tıbbi atıkları ilk defa düzenli toplayıp, sterilizasyon tesislerini inşa ettik. Derelerin de ıslahını yaptık. Kağıthane deresi, Küçükköy deresi bütün bunların ıslahını yaptık. Atık suları toplamak için iki tane dev proje hazırladık. Kuzey Haliç projesi ve Güney Haliç projesi. Kuzey Haliç projesi gerçekten bir destandır. Ta Kemerburgaz'dan başlayarak Kağıthane, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli bütün bu atık sular Haliç'e akan atık sular toplanarak Kemerburgaz'dan atık su kanalizasyon hatları, atık su devasa kollektörler, 3 metre 60 santime varan dev tüneller ta Balta Limanı'na taşıdık. Orada dünyanın sayılı bir terfi merkezi ve arıtma merkezini inşa ettik.

DEV PROJEYLE HALİÇ KURTULDU!

Oranın açılışı için rahmetli Necmettin Erbakan gelmişti sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte, muhteşem bir açılış yapıldı. Ve buradaki ön arıtmadan geçen suları İstanbul Boğazı'nın dip akıntısına verdik. Biliyorsunuz, İstanbul boğazında iki türlü tabakalı akım var. Birinci tabaka; üst tabaka Karadeniz'den Marmara'ya, alt tabaka ise Marmara'dan Karadeniz'e akıyor. Biz alt tabakaya vererek böylece Karadeniz'in ön noktasına verdik. Biliyorsunuz Karadeniz'in 100 metreden aşağısı ölü denizdir. O noktaya kadar taşıdık. Bu gerçekten devasa bir projeydi, böylece Kuzey Haliç'ten gelen bütün atık suları engelledik.