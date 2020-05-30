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CHP'li Ekrem İmamoğlu Göksu'yu doğruladı: Camiler statü olarak Maliye’ye devredilmesi zorunlu yerlerdir

Esenler Belediye Meclisi’nin son toplantısında ilçedeki bir dini tesis alanının ’ne devretme yetkisi alması, bazı basın kuruluşları tarafından çarpıtılmış ve “Göksu belediye borcunu cami ile ödeyecek” diye yalan haberler yapılmıştı. ve Belediye Başkanı M. ’nun haklılığını bir dakikalık videosunda net bir şekilde ortaya koydu.

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Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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İMAMOĞLU GÖKSU'YU DOĞRULADI!

Yapılan yalan haberler üzerine Esenler Belediye Başkanı M. hesabından, "Camilerimizi ahır yapan zihniyetin temsilcileri biliyorlar ki "Biz camiler yapar camiler açarız" Yapılan işlem, dini tesis alanında bulunan bi arsanın (cami değil) yasal prosedür gereği devletin hazinesine devredilmesinden ibarettir" paylaşımında bulunmuştu. Aynı şekilde 'nden yapılan yazılı açıklamada da, söz konusu yerin cami değil, cami ile bir okul arasında atıl duran bir arazinin kanun gereği 'ne aktarıldığını bildirilmişti.

CHP'li Ekrem İmamoğlu Göksu'yu doğruladı: Camiler statü olarak zaten Maliye’ye devredilmesi zorunlu yerlerdir | Video CHP'Lİ EKREM İMAMOĞLU GÖKSU'YU DOĞRULADI: CAMİLER STATÜ OLARAK ZATEN MALİYE’YE DEVREDİLMESİ ZORUNLU YERLERDİR | VİDEO

İMAMOĞLU DA DOĞRULADI
Esenler Belediyesi açıklamasında bu tür uygulamaların bütün belediyeler tarafından her yıl yüzlercesinin yapıldığı da ifade edilmişti. Tam bu noktada İstanbul B��yükşehir Belediye Başkanı 'nun 2018 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde belediye meclisinde böyle bir konu gündeme geldiğinde yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü. İmamoğlu tam da Esenler Belediye Meclisi'nde olduğu gibi kendi meclisinden böyle bir yetki isterken bir dakika içinde konuyu net bir şekilde ortaya koyuyor. İmamoğlu'nun o konuşması Esenler Belediyesi'ni ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'yu yüzde yüz haklı çıkarıyor ve Göksu aleyhine bu konuda haber yapanlara da tokat gibi bir cevap oluyor.

DEVREDİLMESİ ZORUNLU YERLER

Bakın İmamoğlu o gün Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde bir cami arazisini Maliye'ye devredilmesi yetkisi isterken neler söylüyor:

"Biz kamuya devredilmeyecek bir araziyi devretme yetkisi istemiyoruz. Bakın, camiler statü olarak zaten Maliye'ye devredilmesi zorunlu yerlerdir. Maliye'ye devredilmesi zorunlu olan bu yerlerin edinimleri ile ilgili statüler vardır. Bir, kanuni yoldan gelen edinimler vardır. Bir de belediyenin kendi marifetiyle kamuya kazandırdığı alanlar vardır. Ama statü gereği yine bunlar kamuya devredilmesi zorunlu alanlardır. Okul gibi, cami gibi. Fakat tabiri caiz ise havadan geldiği için (beklenilen plan düzeneği içinde değil), hakkı olmadan hak ettiği için Beylikdüzü Belediyesi bu tür yerlerini kamu kurumlarına devrederken borçlarına karşı verme çabası içerisinde olur".

DOĞAN SUBAŞI DA ONAYLIYOR
Şu anda Grup Başkanıvekili Doğan Subaşı da meclis üyesi bulunduğu Meclisi'nin o oturumunda söz alarak ilçelerinde kamuya devredilecek 14 tane, sağlık, eğitim ve dini tesis alanı olduğunu belirterek, "Yasada da bu konuda hüküm var. Bu sıradan bir uygulama" diyor.

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