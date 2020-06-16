Son dakika: PKK'ya bir darbe daha: 2'si turuncu, 2'si de gri listede olan...

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt ve Faraşin Bölgesi'nde etkisiz hale getirilen toplam 7 teröristten 4'ünün kimliği belli oldu. Etkisiz hale getirilen *2* teröristin terörden arananlarda *TURUNCU LİSTE'DE* yer aldığı, *2'sinin* ise *GRİ LİSTE'de* olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.



İçişleri Bakanlığı açıklaması şöyle;

"Siirt-Eruh- Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığınca hafta sonu gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'inin *1 milyon* TL'ye kadar ödülle *Turuncu Liste'de* yer alan *Jiyan* kod adlı *Esma Afşar* olduğu belirlenirken, diğer 2 teröristin 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer aldığı tespit edildi. Siirt'te gerçekleştirilen operasyonda, Gri Liste'de yer alan sözde yönetici *Mahir Nemrut* kod adlı *Ferit Danışman* ve bombalı saldırıların sorumlusu *Azad* kod adlı *İsmail Duman'ın* etkisiz hale getirildiği belirlendi.



2'Sİ TURUNCU, 2'Sİ DE GRİ LİSTEDE

Ayrıca Hakkari ve Van İl Jandarma Komutanlıkları koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat(JÖH) ve Jandarma Komando birliklerinin katıldığı hava destekli operasyonda, * Faraşin Bölgesi'nde 2* terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin *1 milyon* TL'ye kadar ödülle *TURUNCU LİSTE'DE* yer alan sözde grup sorumlusu olarak faaliyet yürüten *Brüsk* kod adlı *Basri Cin* olduğu belirlendi."