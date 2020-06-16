16 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Van kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika: Van kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, 'ın Çaldıran ilçesi Tendürek kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2020
ABONE OL
İÇİŞLERİ AÇIKLADI! 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ...

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında 'ın Çaldıran ilçesi Tendürek kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi, silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA