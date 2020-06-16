16 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: PKK'nın sözde yöneticilerine şok! 2'si turuncu, 2'si de gri listede olan... | Video

Son dakika: PKK'nın sözde yöneticilerine şok! 2'si turuncu, 2'si de gri listede olan... | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2020 10:10
Güncelleme:16.06.2020 10:31
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, "Siirt ve Faraşin bölgesinde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 2'sinin turuncu, 2'sinin gri kategoride arandığı belirlendi" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt ve Faraşin Bölgesi'nde etkisiz hale getirilen toplam 7 teröristten 4'ünün kimliği belli oldu. Etkisiz hale getirilen *2* teröristin terörden arananlarda *TURUNCU LİSTE'DE* yer aldığı, *2'sinin* ise *GRİ LİSTE'de* olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı açıklaması şöyle;

"Siirt-Eruh- Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığınca hafta sonu gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'inin *1 milyon* TL'ye kadar ödülle *Turuncu Liste'de* yer alan *Jiyan* kod adlı *Esma Afşar* olduğu belirlenirken, diğer 2 teröristin 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer aldığı tespit edildi. Siirt'te gerçekleştirilen operasyonda, Gri Liste'de yer alan sözde yönetici *Mahir Nemrut* kod adlı *Ferit Danışman* ve bombalı saldırıların sorumlusu *Azad* kod adlı *İsmail Duman'ın* etkisiz hale getirildiği belirlendi.

2'Sİ TURUNCU, 2'Sİ DE GRİ LİSTEDE

Ayrıca Hakkari ve Van İl Jandarma Komutanlıkları koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat(JÖH) ve Jandarma Komando birliklerinin katıldığı hava destekli operasyonda, * Faraşin Bölgesi'nde 2* terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin *1 milyon* TL'ye kadar ödülle *TURUNCU LİSTE'DE* yer alan sözde grup sorumlusu olarak faaliyet yürüten *Brüsk* kod adlı *Basri Cin* olduğu belirlendi."

Son dakika: PKK'nın sözde yöneticilerine şok! 2'si turuncu, 2'si de gri listede olan... | Video
Son dakika: PKK'nın sözde yöneticilerine şok! 2'si turuncu, 2'si de gri listede olan... | Video
Bakan Koca duyurdu: 42 ilde...
Bakan Koca duyurdu: 42 ilde...
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
5 ilin emniyet müdürü değişti!
5 ilin emniyet müdürü değişti!
Libya’daki milli hamleye kim, neden karşı? A Haber’de değerlendirildi
Libya’daki milli hamleye kim, neden karşı? A Haber’de değerlendirildi
Haliç’teki rezaletin su altı görüntüleri yürekleri burktu!
Haliç’teki rezaletin su altı görüntüleri yürekleri burktu!
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
Katmanlı Hava Savunma Sistemi güçlendiriliyor
Katmanlı Hava Savunma Sistemi güçlendiriliyor
Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
Neden 81 hedef vuruldu? İşte operasyonun şifreleri
Neden 81 hedef vuruldu? İşte operasyonun şifreleri
10 ayda 30 yıl geriye döndü!
10 ayda 30 yıl geriye döndü!
MHP'li isimden flaş Ayasofya sözleri: 86 yıl sonra...
MHP'li isimden flaş Ayasofya sözleri: 86 yıl sonra...
Daha Fazla Video Göster