16 Haziran 2020, Salı
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Adliyelerimiz yeni normale hazır

Adalet Bakanı , “Adliyelerimiz yeni normale hazır. tavsiyeleri doğrultusunda tüm tedbirleri aldık. Lütfen ‘maske, mesafe ve hijyen’ kuralına titizlikle uyalım” açıklamasında bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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ADLİYELERİMİZ YENİ NORMALE HAZIR

Corona virüs COVİD-19) tedbirleri kapsamında durdurulan yargısal süreler ve duruşmaların görülmesine bugünden itibaren başlandı.

Adalet Bakanı Gül, yargısal faaliyetlerin normale dönmesiyle ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

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Gül, "Adliyelerimiz yeni normale hazır. Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda tüm tedbirleri aldık. Lütfen 'maske, mesafe ve hijyen' kuralına titizlikle uyalım" dedi.

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