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ODA TV yazarı ile ilgili çarpıcı iddia: PKK terör örgütünün sözde yöneticisi kardeşi çıktı

/ terör örgütünün sözde merkez komite üyesi kod adlı ’un isimli internet sitesinin yazarı Prof. Dr. ’un kardeşi olduğu ileri sürüldü. Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberine göre; İsmail Nazlıkul’un ’nce düzenlenen hava operasyonlarında öldürüldüğü belirlendi.

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Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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/ terör örgütünün sözde merkez komitesi üyesi kod adlı 'un 27 Mayıs günü ile 'in ortak hava operasyonunda etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

ODA TV YAZARININ KARDEŞİ

Terörist İsmail Nazlıkul ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. PKK'nın üst düzey sözde yöneticisi Nazlıkul'un isimli internet sitesinde sağlık yazıları yazan Prof. Dr. 'un kardeşi olduğu ileri sürüldü. Ayrıca ODA TV yazarı Hüseyin Nazlıkul'un Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile yakın olduğu da biliniyor.

ÖCALAN İLE EĞİTİM GÖRMÜŞ

Eli kanlı örgüt PKK'ya yakın internet sitesinde, İsmail Nazlıkul'un 1985 yılında örgütle tanıştığı, 1989 yılında Avrupa'da örgüte katıldığı ve 1990 yılında ise 'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın bulunduğu Bekaa Kampı'na giderek eğitim gördüğü ifade edildi. Terörist İsmail Nazlıkul terör örgütünün basın organlarına sıklıkla verdiği demeçlerle biliniyor. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)

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