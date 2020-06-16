Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, 'Turgut Aslan' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atanan 15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan'a başarılar diledi.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "15 Temmuz kahramanlarından, Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan kardeşimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu. O hainliklerle dolu gecede FETÖ'ye karşı amansız mücadele veren gazimize yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.
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