16 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, 'Turgut Aslan' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, 'Turgut Aslan' paylaşımı

Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atanan  (TEM) Daire Başkanı 'a başarılar diledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2020
ABONE OL
FUAT OKTAY'DAN, 'TURGUT ASLAN' PAYLAŞIMI

'de yayımlanan atama kararıyla TEM Daire Başkanı , Başdanışmanlığı görevine getirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "15 Temmuz kahramanlarından, Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan kardeşimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu. O hainliklerle dolu gecede FETÖ'ye karşı amansız mücadele veren gazimize yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

Bakan Soylu'dan Başkan Erdoğan'a Turgut Aslan teşekkürü BAKAN SOYLU'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A "TURGUT ASLAN" TEŞEKKÜRÜ
Turgut Aslan kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanan Turgut Aslan kimdir? TURGUT ASLAN KİMDİR? CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANLIĞINA ATANAN TURGUT ASLAN KİMDİR?
Son dakika: 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı SON DAKİKA: 15 TEMMUZ GAZİSİ TURGUT ASLAN CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANLIĞINA ATANDI

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA