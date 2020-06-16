16 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Soylu'dan Başkan Erdoğan'a "Turgut Aslan" teşekkürü

Bakan Soylu'dan Başkan Erdoğan'a "Turgut Aslan" teşekkürü

'de yayımlanan atama kararıyla Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı , Başdanışmanlığı görevine getirildi. da Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini ileten , "Turgut Abi, sen bizim kahramanımızsın." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
ABONE OL
BAKAN SOYLU'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Başkan imzasıyla yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Başdanışmanlığına atandı.

Gazi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Aslan, 1962 yılında 'un Ortaköy ilçesinde doğdu. 1981 yılında Polis Kolejinden, 1985 yılında Polis Akademisinden dereceyle mezun olan Aslan, komiser yardımcısı olarak başladığı görevine sırasıyla, , , Marsilya/Fransa Başkonsolosluğu, Ankara, ve Tunceli illeri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün değişik birimlerinde devam etti.




Meslek hayatı süresince çeşitli başarı belgeleriyle ödüllendirilen Aslan, 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı olarak atandı.

Görevi süresince terör örgütleriyle mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca ve kahramanca mücadele eden Aslan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 2016'daki darbe girişimine kadar bu görevini başarıyla yürüttü.

15 Temmuz'da hain darbeciler tarafından Jandarma Genel Komutanlığında rehin alınan Aslan, başından vurularak ağır yaralanmış ve geçirdiği operasyonlarla hayata tutunarak "gazi' unvanı almıştı.

Evli ve iki çocuk babası olan Aslan'a 15 Temmuz'da milli irade ve demokrasiyi savunmak için gösterdiği kahramanca mücadeleden ötürü Devlet Övünç Madalyası verilmişti.

BAKAN SOYLU: TURGUT ABİ, SEN BİZİM KAHRAMANIMIZSIN
da Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileten , "Turgut Abi, sen bizim kahramanımızsın." ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz için, FETÖ'nün ihanetine kanıt aranıyorsa, kanıt benim." diyen TEM Başkanımız Turgut Aslan, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu. Turgut Abi, sen bizim kahramanımızsın, Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanımız"

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan’a yeni görev İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN’A YENİ GÖREV

Turgut Aslan kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanan Turgut Aslan kimdir? TURGUT ASLAN KİMDİR? CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANLIĞINA ATANAN TURGUT ASLAN KİMDİR?
Son dakika: 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı SON DAKİKA: 15 TEMMUZ GAZİSİ TURGUT ASLAN CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANLIĞINA ATANDI

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA