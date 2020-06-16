Son dakika: MSB duyurdu: İdlib'de 17'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, devriye sırasında niteliği belli olmayan bir patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir devriye aracının hafif hasar gördüğü ve emniyetli bölgeye çekildiği belirtildi.

Açıklamada, "TR-RF Moskova Mutabakatı çerçevesinde 17'nci Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. Devriye esnasında niteliği belli olmayan bir patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir devriye aracı hafif hasar görmüş ve emniyetli bölgeye çekilmiştir." ifadelerine yer verildi.