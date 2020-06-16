16 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: MSB duyurdu: İdlib'de 17'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Son dakika haberi... Milli (), 'nin kentindeki M4 kara yolunda 17'nci Türk-Rus 'nin icra edildiğini bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2020
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17'NCİ TÜRK-RUS BİRLEŞİK KARA DEVRİYESİ İCRA EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, devriye sırasında niteliği belli olmayan bir patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir devriye aracının hafif hasar gördüğü ve emniyetli bölgeye çekildiği belirtildi.

Açıklamada, "TR-RF Moskova Mutabakatı çerçevesinde 17'nci Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. Devriye esnasında niteliği belli olmayan bir patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir devriye aracı hafif hasar görmüş ve emniyetli bölgeye çekilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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