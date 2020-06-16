Turgut Aslan kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanan Turgut Aslan kimdir?
15 Temmuz'da hain darbe girişimine kalkışan FETÖ'cü teröristler tarafından başından vurulan Turgut Aslan, 5 kez beyin ameliyatı geçirerek hayata tutundu. Daha önce Başkan Erdoğan'ın da kendisini ziyaret ettiği 15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı. İnternet dünyasında Turgut Aslan kimdir sorusu soruldu. Peki Turgut Aslan kimdir?
Gazi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Turgut Aslan, 1962 yılında Çorum İli Ortaköy ilçesinde doğdu. 1981 yılında Polis Kolejinden, 1985 yılında Polis Akademisinden derece ile mezun oldu. Komiser yardımcısı olarak başladığı göreve sırasıyla, Bursa, Bingöl, Marsilya/ Fransa Başkonsolosluğu, Ankara, Yozgat ve Tunceli illeri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün değişik birimlerinde devam etti. Meslek hayatı süresince çeşitli başarı belgeleri ile ödüllendirilen Aslan, 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı olarak atandı.
15 TEMMUZ'DA FETÖ'CÜLER TARAFINDAN VURULDU
Aslan, 15 Temmuz 2016 yılına kadar bu görevini yürüttü. 15 Temmuz 2016 günü Jandarma Genel Komutanlığında rehin alınan Aslan, başından vurularak ağır yaralandı. Geçirdiği operasyonlarla hayata tutunan Aslan, gazi ünvanı aldı. 1. Sınıf Emniyet Müdürü olan Turgut Aslan, evli ve iki çocuk babası.
BAŞKAN ERDOĞAN ZİYARET ETTİ
O zor günlerinde Turgut Aslan'ın ilk ziyaretçilerinden biri Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmuştu.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanan Turgut Aslan, "Cumhurbaşkanımız bizi ziyaret etti. Çok sevindim o zaman. Türkiye'nin işi çok zor dedim ona." demişti.
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