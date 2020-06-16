16 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı

Son dakika: 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı

Son dakika haberleri... 15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı atandı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
ABONE OL
15 TEMMUZ GAZİSİ TURGUT ASLAN'A YENİ GÖREV

15 Temmuz Gazisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayımlaman Atama Kararları'na göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayımlaman "Atama Kararları" ile 15 Temmuz Gazisi TEM Daire Başkanı Turgut ASLAN, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

Turgut Aslan kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanan Turgut Aslan kimdir? TURGUT ASLAN KİMDİR? CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANLIĞINA ATANAN TURGUT ASLAN KİMDİR?

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA