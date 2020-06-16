Son dakika: 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı
Son dakika haberleri... 15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı...
15 Temmuz Gazisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayımlaman Atama Kararları'na göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayımlaman "Atama Kararları" ile 15 Temmuz Gazisi TEM Daire Başkanı Turgut ASLAN, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.
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