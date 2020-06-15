Son dakika: Başkan Erdoğan'a suikast girişimi davasında flaş karar!
Son dakika haberi... 15 Temmuz 2016 darbe gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan suikast timine yönelik açılan ‘Nitelikli Yağma’ davasının 2. duruşmasında önemli bir karar çıktı. Mahkeme, mağdur polis memurlarının Cumhurbaşkanlığı Koruma Polisi olmasından dolayı davanın ‘Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na ihbar edilmesine hükmetti.
Bugün saat 10:30'da Kovid-19 nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun genelgesi ve yargılama süreçleriyle ilgili kararın okunarak başlanan mahkemede, bazı sanıkların mahkemeye sunduğu dilekçelerin dosyaya ulaştığı kaydedildi. Mahkemede, firari sanık Burkay Karatepe'nin henüz yakalanmadığının tespit edildiği kayıtlara geçti.
38 sanığın sadece birinin avukatının duruşmaya katıldığı görüldü. Mahkeme duruşma savcısından ana karar için görüşünü sorduğunda sanıkların tanık dinletme taleplerinin dava konusu ile işi olmadığını, bu nedenle bu talebin reddine karar verilmesi talep edildi.
Duruşma savcısı, müşteki olarak yer alan 21 koruma polisinin katılım taleplerinin mahkemece kabul edilmesi yönündeki talebini sundu.
Mahkeme bunun üzerine ara kararını açıklayarak mağdur İrfan Paksoy beyanının alınmasına, duruşma günü sanıkların Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS)'nde hazır edilmesine, 4 sanığın savunmalarının yeniden alınmasına hükmetti. Heyet, mağdur polis memurlarının katılan sıfatıyla mahkemeye katılımının kabulüne karar verdi.
DAVA CUMHURBAŞKANLIĞI'NA İHBAR EDİLECEK
Duruşmada çok önemli bir ara karar çıktı. Mahkeme, mağdur polis memurlarının Cumhurbaşkanlığı Koruma Polisi olmasından dolayı 'Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı'na davanın ihbar edilmesine hükmetti.
(Hayrettin ŞAŞMAZ/SABAH)
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