Son dakika: Gürcistan'da FETÖ ile bağlantılı bir okulun daha lisansı iptal edildi
Gürcistan Eğitim Kalite Geliştirme Merkezinin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı Şota Rustaveli İlköğretim ve Lisesinin lisansını iptal ettiği bildirildi.
Eğitim Bakanlığına bağlı merkezden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Rustavi kentinde faaliyet gösteren okulun lisansının, yıllık eğitim planıyla okuldaki eğitim şartlarının uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edildiği belirtildi.
Okulun lisansının iptal edilmesi kararının mayıs ayında verildiği ancak komisyon kararının resmi olarak haziranda yayınlandığı kaydedilen açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında online yapılan komisyon toplantısında, 11 komisyon üyesinin tamamının okulun lisansının iptal edilmesi yönünde oy kullandığı bildirildi.
Açıklamada, okulun altyapısı ve yıllık eğitim planının gereken standartlara uygun olmadığı ve eğitim stratejisinin Bakanlıkla anlaşmadan yürütülmesi gibi sorunlardan dolayı lisansın iptal edildiği vurgulandı.
Gürcistan kanunlarına göre lisansı iptal edilen okullarda kararın verildiği günden itibaren eğitim prosedürleri durduruluyor.
OKULLARIN SAYISI 7'DEN 3'E DÜŞTÜ
FETÖ ile bağlantılı olan Tiflis'teki Nikoloz Tsereteli Uluslararası Okulunun, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında sona eren ruhsatı Gürcistan makamlarınca yenilenmemişti. Yine, 2017 yılının başında Batum'daki Şahin İlköğretim Okulu ve Lisesinin ruhsatı, tespit edilen eksiklikler nedeniyle Bakanlıkça iptal edilmişti.
Gürcistan Eğitim Bakanlığı, 30 Ağustos 2017'de de FETÖ ile bağlantılı Özel Demirel Kolejinin de ruhsatını yenilememişti. Bakanlığın son kararıyla ise FETÖ ile bağlantılı faal okul sayısı 3'e düşmüş oldu. Ayrıca ülkede, FETÖ bünyesindeki Uluslararası Karadeniz Üniversitesi (İBSU) faaliyetini sürdürüyor.
Ülkede, 1993'den bu yana FETÖ okullarının bağlı bulunduğu çatı kuruluş olan "Çağlar Eğitim Kurumları" kısa süre önce ismini "Özel Demirel Koleji Şirketi" olarak değiştirmişti.
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