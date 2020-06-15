Son dakika: Van’da FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına TSK ve jandarma içerisinde mahrem sorumlular tarafından kullanılan ardışık arama/ankesör/büfe ve vip hatlar üzerinden arama ve haklarında bilgi/belge bulunan 2 muvazzaf astsubay, görevden uzaklaştırılan 2 astsubay, KHK ile ihraç edilen 2 subay, askeri öğrencilikten atılan 2 kişi, 1 öğretmen, 1 sağlık teknikeri ve 2 sivil olmak üzere toplam 12 örgüt üyesi şüpheliye yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 10 Haziran 2020 günü Van merkezi ve Hakkâri ilinde yapılan eşzamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca 2'si etkin pişmanlık nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 kişi de tutuklanmıştır. KHK ile ihraç edilen subay N.S. hakkında müştekiler '2009 yılında askeri okulda öğrenci iken FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün okulda kendilerinden olmayan askeri öğrencilerin okuldan ayrılmaları amacıyla eğitim adı altında fiziksel ve psikolojik baskı uyguladıkları, eğitimler esnasında sürekli sürünme, gece dinlenme saatinden kaldırılma ve yemek saatlerinde yemekhaneye süründürülerek götürüldüklerini' beyan etmişlerdir. KHK ile ihraç edilen subay N.S., 'işkence' suçundan tutuklanmıştır" denildi.