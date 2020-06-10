Adana'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün önemli isimlerinden Turgut Sofi ile Münevver Tekin gözaltına alındı
Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda, örgütün önemli isimlerinden Turgut Sofi ile Münevver Tekin gözaltına alındı. Tekin’in, ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeğe ait 40 kartuş ile 1 adet telsiz ele geçirildiği bildirildi.
Adana'da, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün önemli isimlerinden Turgut Sofi ile Münevver Tekin gözaltına alındı.
MÜNEVVER TEKİN'İN EVİNDE RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ VE TELSİZ BULUNDU FETÖ/PDY
Terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan ve Adana Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekipleri tarafından yakalanan Münevver Tekin'in, ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeğe ait 40 kartuş ile 1 adet telsiz ele geçirildiği bildirildi.
OPERASYON YAPILAN EVDE ÖRGÜTÜN PARASI DAĞITILIYORDU
Adana Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelinin operasyon yaptığı evin; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün parasını dağıtmak ve yurt dışına aranan örgüt üyelerini kaçırmakla görevli Turgut Sofi'ye isimli örgüt elemanının ikameti olduğu tespit edildi.
MÜNEVVER TEKİN, HÜCRE EVİNDE YAKALANDI
Turgut Sofi'nin ayarladığı ve örgütün hücre evi olarak kullandığı başka bir adresten de FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan Münevver Tekin'in yakalandığı bildirildi. Evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeğe ait 40 kartuş ile 1 adet telsiz ele geçirildiği öğrenildi.
Turgut Sofi'nin operasyon kapsamında yapılan teknik takibinde ise kendisini yakalamaya gelecek kolluk güçlerine yönelik silahlı mukavemette bulunacağının tespit edilmesi üzerine operasyonda özel harekat polisinin görev yaptığı öğrenildi.
(SABAH)
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