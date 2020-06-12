FETÖ terör örgütü elebaşı Gülen’in kişisel eşyalarını müzede sergileyen Mubariz Gurbanoğlu’nun iddianamesi tamamlandı
FETÖ’ye üye olma suçundan tutuklanan Azeri iş insanı Mubariz Gurbanoğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Gurbanoğlu hakkında 26 sayfalık bir iddianame hazırlandı. Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberine göre; iddianamede şüphelinin FETÖ’ye aidiyeti tek tek anlatılırken örgüt elebaşının eşyalarını müzede sergilediği de kaydedildi.
Azeri iş insanı Mübariz Gurbanoğlu'nun FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Akın İpek, Suat Yıldırım, Süleyman Uysal ile yoğun telefon irtibatı olduğu ortaya çıkmıştı. Örgütün Rusya imamı Ahmet Hamdi Vural'la da işyerinde görüştüğü tespit edilen Mansimov'un, bu isimle yaptığı görüşmelerde tedbir amaçlı sinyal kesici 'Jammer' isimli alet kullandığı belirlenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Gurbanoğlu gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli makamlarca 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
EYLEMLERİ TEK TEK ANLATILDI
Gurbanoğlu ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheli işadamı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 26 sayfalık bir iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianame 3 bölümden oluştu. Mubariz Gurbanoğlu'nun eylemleri tek tek anlatılan iddianamede, tanık ifadeleri de yer aldı.
İddianamede, Gurbanoğlu'nun 17/25 Aralık süreci öncesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile olan yoğun irtibatının 17/25 Aralık süreci sonrasında dahi devam ettiği, örgütün birçok alandaki yöneticileri ile 2016 yılına kadar yoğun irtibat ve birlikteliğinin devam ettiği kaydedildi. Örgütün yurt dışı yapılanmasından sorumlu Ahmet Hamdi Vural ile gizlilik esasına dayalı görüşme ve irtibatının olduğu, kayıt ve görüşmelerinin tespitini engellemek amacıyla jammer cihazlarıyla görüşmelerin içeriğinin öğrenilmesini engellemeye çalıştığı belirtildi.
GÜLEN'İN KİŞİSEL EŞYALARINDAN MÜZE
Örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile yüz yüze görüşüp kişisel eşyalarını dahi alıp kurmuş olduğu müzede sergileyecek kadar örgüte yüksek aidiyet içerisinde hareket ettiği, yurt dışında bulunan okul ve derneklerin varlık ve faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla maddi yardımda bulunmak ve yönetimsel eylemlerle işlemlerde bulunduğu ifade edildi.
"ÖRGÜTSEL TAVUR VE TALİMATLAR DOĞRULTUSUNDA FAALİYET"
İddianamede, gözaltı ve savunma delil tespiti sürecinde FETÖ/PDY örgüt mensupları ile benzer şekilde savunma yapmayı reddederek örgütsel tavır sergilediği kaydedildi. Bu oluş sekli ile şüphelinin eylem sürekliliği, yoğunluğu ve çeşitliliği göz önüne alındığında şüphelinin örgüt içerisinde çeşitli ve yoğun şekilde tespit edilen eylemleriyle örgüt ile organik bağ içerisine girip örgüt talimatları doğrultusunda faaliyetlerinin bulunduğuna dair delillerin elde edildiği belirtildi.
Savcılık, şüphelinin 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. (Sema Alim Dalgıç/ Sabah)
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan sevindirici haberi verdi! İzin verilecek...
- Türkiye'den ABD'ye 'Metin Topuz' tepkisi
- Başbuğ 'FETÖ' iddiası nedeniyle ifade verecek
- Hrant Dink Vakfına yönelik tehditle ilgili flaş gelişme!
- Meclis'te 10 kişide virüs tespit edildi
- At, eşek, kanatlı eti satan firmalar hangileri?
- Sevda Noyan için istenen ceza belli oldu!
- Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz firmalar
- Başkan Erdoğan startı verecek! Dünyada sayılı ülkede var
- ATA AÖF final sınavı ne zaman?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATA AÖF final sınav takvimi: 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman? İşte sınav tarihleri...
- Son dakika: Sahtecilik yapan alkollü ve alkolsüz içecek firmaları hangileri? Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi
- Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi: At eti, eşek eti, kanatlı eti, sakatat satan firmalar hangileri?
- Düğün yapacaklar bu habere kilitlendi! Düğün genelgesi yayımlandı mı? Düğün salonları kuralları nasıl olacak?
- BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Smart Pro Akıllı Bileklik sürprizi! İşte cuma indirimleri
- Son dakika: 65 yaş üstü cuma namazına gidebilecek mi? 65 yaş üstü camide namaz kılabilir mi?
- Bugün hangi maçlar var? 12 Haziran Süper Lig fikstürü! beIN Sports Süper Lig maçları şifresiz mi?
- e Okul giriş: LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak?
- Son dakika: Altın fiyatları ne olacak? Alımların devam etmesi halinde... 12 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları
- BİM'den plaj ürünleri sürprizi! 12 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- beIN Sports'tan son dakika açıklaması! 2020 Süper Lig maçları şifreli mi, şifresiz mi?
- Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Süper Lig FB Kayserispor maçı şifreli mi, şifresiz mi?