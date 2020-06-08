Mehmet Barlas: Trump'a yağmalamayı demokratik gösteri olarak sunanların arasında FETÖ müritlerinin bulunduğu anlatılmalı
Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında ABD'de George Floyd eylemlerinde yer alan Antifa'nın 'PKK ile aynı ideolojiyi paylaştığını' söyledi ve "Trump'a asıl anlatılması gereken ise, Amerika'da işyerlerini yağmalamayı demokratik gösteri olarak sunanların arasında FETÖ müritlerinin de bulunduğunun hatırlatılmasıdır" ifadelerini kullandı.
Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas, ABD Başkanı Donald Trump'un terör örgütü ilan etmek istediği Antifa'nın (Anti-faşist ya da Anti-faşist hareketin kısaltması) PKK ile aynı ideolojiyi paylaştığını ve YGP'nin çok sayıda Antifa üyesini eğittiğini belirterek, "Dilerim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eline fırsat geçer ve ABD Başkanı Trump'a "Antifa"nın ne olduğunu yüz yüze anlatır. Bu işi önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yapmış. Altun Amerika'yı birbirine katan protestoları örgütlediği belirtilen Antifa ile ilgili olarak "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullanmış" diye yazdı.
"FETÖ TRUMP'A HATIRLATILMALI"
"FETÖ TRUMP'A HATIRLATILMALI"
Barlas, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Antifa'nın barışçıl gösterilerden çıkar sağlamak için kaos çıkardığını hazırladığı video ile gösterdiğini belirterek, "Trump'a asıl anlatılması gereken ise, Amerika'da işyerlerini yağmalamayı demokratik gösteri olarak sunanların arasında FETÖ müritlerinin de bulunduğunun hatırlatılmasıdır" ifadelerini kullandı.
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