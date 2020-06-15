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Son dakika: Ankara'da FETÖ'ye ByLock operasyonu!

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığınca kullanıcısı oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 9'u yakalandı.

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Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
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ANKARA'DA FETÖ'YE BYLOCK OPERASYONU!
SON DAKİKA HABERİ: Cumhuriyet Başsavcılığınca kullanıcısı oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 9'u yakalandı.
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