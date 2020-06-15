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Başkan Erdoğan'dan Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun ailesine başsağlığı mesajı

Son dakika haberine göre Başkan , Bingöl'deki depremde yaralananları ziyaret eden  Fuat Oktay ile telefonda görüşerek şehit olan güvenlik korucusu 'nun ailesine başsağlığı diledi.

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Giriş Tarihi: 15.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DEPREM ŞEHİDİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Oktay beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Genel Başkan Yardımcısı , AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Karlıova Devlet Hastanesi'nde depremde yaralanan vatandaşlara ve yakınlarına 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Oktay, depremde şehit olan güvenlik korucusu 'nun amcası ile görüşerek başsağlığı diledi.

Burada Başkan Erdoğan ile telefonda görüşen Oktay, depreme ilişkin gelişmeler ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Oktay'ın telefonundan Mehmet Sait Pullu ile görüşen Erdoğan, "Başınız sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Tüm aileye başsağlığı dileklerimi ilet. Allah sabırlar versin inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.

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