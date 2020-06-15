LGS tarihi ne zaman? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi ile sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?

LGS sınav tarihi ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Liseye Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlıklar sürüyor. Bakanlığın yayımladığı örnek sorular listesi ile sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin nereden alınacağını merak ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın giriş bilgilerinin yayımlandığı açıklandı. Peki, LGS tarihi ne zaman? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi nereden alınacak? LGS sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Okul sistemine erişebilirsiniz. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranında istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Sisteme erişim sağladıktan sonra sol ekranda yer alan kategoriler ile LGS sınav giriş belgesine ulaşabilirsiniz.

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LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

LGS sınav giriş bilgileri e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Öğrenciler sınava kendi okullarında girecekler. LGS giriş belgeleri öğrencilerin sınava girecekleri okullarda sırların üstünde yer alacak.

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2020 LGS sınavı 20 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınav, yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak.

Ziya Selçuk'un paylaştığı videoda yer alan sorular ve yanıtları şöyle:

"- Soru: Öğrenciler sınava hangi okulda girecek?

Cevap: Öğrenciler sınava kendi okullarında girecekler.

- Soru: İkili eğitim yapan okullardaki öğrenciler kendi okullarında sınava girebilecekler mi?

Cevap: Bu durumdaki öğrenciler kendi okullarında sınava girebilecekler, ancak sosyal mesafenin yetersiz olması durumunda az sayıda öğrencimiz kendi okullarına en yakın okulda sınava girecekler.

- Soru: Öğrenciler sınav giriş belgelerini nereden alacaklar?

Cevap: Sınav giriş belgeleri, öğrencilerin sınav salonundaki masalarına konulacak.

- Soru: Kimlik belgelinde fotoğraf şartı aranacak mı?

Cevap: Geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulu çıkartıldı.

- Soru: Öğrenciler sınavda hangi konulardan sorumlu olacaklar?

Cevap: Sınavda sadece 8'inci sınıfın birinci dönemine ait müfredat ve kazanımlarından sorular olacak.

- Soru: Tüm öğrenciler sınava girmek zorunda mı?

Cevap: Hayır. Sınavla öğrenci alan okullara girmek isteyen öğrenciler bu sınava girebilir.

- Soru: Merkezi sınava girmeyen öğrencilerin liseye yerleştirmeleri nasıl olacak?

Cevap: Bu öğrencilerin yerleştirmeleri puansız yerel yerleştirme ile yapılacak.

- Soru: Öğrenci sınava hangi okulda gireceğini nereden öğrenecek?

Cevap: Öğrenciler, sınav yerlerini e-Okul'dan öğrenecekler.

- Soru: Farklı illerde bulunması zorunlu olan öğrenciler sınav yerlerini değiştirebilecekler mi?

Cevap: Öğrenciler mücbir sebeplerden dolayı bulundukları illerde sınava girebilecekler.

- Soru: Sınavda ne gibi koruyucu önlemler alınacak?

Cevap: Tüm okullarımızın sınavdan önce dezenfeksiyonu yapılacak. Sınav görevlileri ve öğrencilerin tamamına ücretsiz maske verilecek. Tüm sınıflarda dezenfektan malzemeleri bulundurulacak. Öğrenciler bekletilmeden, sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek sınav salonlarına alınacaklar. Okul girişlerinde rehber öğretmenleri de destek olacaklar.

- Soru: Sınav esnasında çocuklar maskelerini çıkartabilecek mi?

Cevap: Sosyal mesafeye göre oturma düzeni sağlanacağı için öğrenciler istedikleri zaman maskelerini çıkartabilir.

- Soru: Sınıfların kapasitesi sosyal mesafe için uygun olmadığında ne yapılacak?

Cevap: Bu durumda, okuldaki kütüphane, yemekhane ve spor salonları kullanılabilecek.

- Soru: Astım hastası olan öğrenciler kullandıkları sağlık aparatları ile sınava girebilecekler mi?

Cevap: Astım hastası olan öğrenciler, doktor raporlarında yer alan astım spreylerini yanlarında getirebilecek.

- Soru: Tedavi gören veya Kovid-19 tedavisi gören öğrencilere yönelik ayrı bir sınav hizmetiniz olacak mı?

Cevap: Bu öğrencilere, başvuru yapılması halinde hastanelerde sınav hizmeti sunulabilecek.

- Soru: LGS için örnek sorular yayımlanmaya devam edecek mi?

Cevap: Örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecek."