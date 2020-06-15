Emine Erdoğan'dan kendisini arayıp yardım isteyen Paraguay Devlet Başkanı'nın eşi için jet talimat
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendisini arayan ve koronavirüsle mücadele konusunda yardım isteyen Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşini geri çevirmedi.
Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşi Silvana Abdo, iki yıl önce tanıştığı Emine Erdoğan'ı arayıp koronavirüsle mücadelede destek istedi. Türkiye, bu isteği geri çevirmedi ve Paraguay'a yardım eli uzattı. Başkan Erdoğan'ın 2018'de Paraguay'a yaptığı ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşi Silvana Abdo ile bir araya gelmişti. İki First Lady, TİKA'nın Paraguay Sağlık Bakanlığı'na sağladığı ambulans ve 43 tekerli sandalyenin teslim törenine birlikte katılmıştı.
EMİNE ERDOĞAN YARDIM TALEBİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ
Silvana Abdo, telefonla görüştüğü Emine Erdoğan'dan, Paraguay'ın salgınla mücadelesine destek olmasını talep etti. Emine Erdoğan'ın devreye girmesi üzerine her iki ülkenin de Dışişleri ve Sağlık Bakanlıkları gönderilecek malzemelerle ilgili çalışma başlattı.
İLK KORONA VAKASI MART AYINDA GÖRÜLMÜŞTÜ
7 milyon nüfuslu Paraguay'a 50 bin koruyucu tulum, 30 bin N95 maske, 100 bin ameliyat maskesi, 2 bin koruyucu gözlük ve 50 bin galoştan oluşan tıbbi malzeme gönderildi. İhtiyaç duyulması halinde Paraguay'a yeni yardımların da gönderilebileceği belirtildi. İlk koronavirüs vakasının geçtiğimiz mart ayında görüldüğü Paraguay'da 1261 vaka tespit edilirken bugüne kadar salgın nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.
MEKTUP GÖNDERİP TEŞEKKÜR ETTİ
Yardımın gönderilmesinin ardından Abdo, Emine Erdoğan'a teşekkür mektubu göndererek, Türkiye'nin bağışladığı koruyucu sağlık malzemelerinin ülkedeki hastaları tedavi için çalışan sağlık personelinin korunması için çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye'yi dünyanın dört bir yanındaki ülkelere gönderdiği yardımlardan dolayı tebrik eden Abdo, "Türkiye'nin bu salgın karşısındaki çabaları ve insani yardımlarla göstermiş olduğu cömertlik şüphesiz ki alkışı ve takdiri hak eden bir örnektir" dedi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- O ilimizde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
- Virüs haritası güncellendi! İşte İstanbul'da ilçe ilçe son durum
- LGS tarihi ne zaman?
- FETÖ'ye peş pe��e flaş operasyonlar!
- Yeniden sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Korona avcısı akıllı maske
- Başkan Erdoğan'a suikast girişimi davasında flaş karar!
- Başkan Erdoğan'dan deprem şehidine başsağlığı mesajı
- Pençe-Kartal Harekatı ne anlama geliyor?
- "Virüs hala bizimle beraber"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS tarihi ne zaman? 2020 MEB LGS sınav giriş belgesi ile sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?
- YKS ertelenecek mi? YKS giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS ne zaman, kaç gün kaldı?
- Corona Türkiye haritası: 15 Haziran vaka sayısı kaç oldu? Bugün koronodan kaç kişi öldü? Koronavirüs son durum...
- Sakarya Valiliği'nden son dakika açıklaması! Sakarya'ya giriş çıkış yasak mı?
- Son dakika: Edirne'ye giriş-çıkış yasaklandı mı? Edirne Valiliği'nden açıklama geldi! O tarihlerde...
- Son dakika: Bingöl Karlıova'da 5,6 şiddetinde deprem! 15 Haziran AFAD son depremler
- Adana Valiliği'nden son dakika açıklaması! Adana'ya giriş ve çıkışlar yasaklandı mı?
- Son dakika: Bursa giriş çıkış yasaklandı mı? Bursa Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: Altın fiyatları ne olur? Gram, çeyrek altın yükselecek mi? 15 Haziran anlık altın fiyatları ne kadar?
- BİM'den Babalar Günü'ne özel sürprizler! BİM 16 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Ekinoks tarihleri: Yaz gündönümü ne zaman? 2020 en uzun gün ne zaman olacak?
- THY yurt dışı uçuş takvimi: Almanya'ya uçuşlar açıldı mı? Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlar ne zaman başlayacak?