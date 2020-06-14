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MİT ifşacısı ile FETÖ'nün sözde Rusya imamı Kerim Has imamı kol kola!

’da şehid edilen görevlilerinin ifşa edilmesi gerekçesiyle yargılanan ve kaçak olan ’in ’da yayın yapan Artı televizyonundaki programa ’nün İmamı olduğu belirtilen ’ın konuk olması dikkat çekti. Sabah’tan Damla Kaya’nın haberine göre, konusunda açıklamalarda bulunan Has, Twitter hesabından da Libya konusundaki deniz yetki alanını yerdi. İşte o ileti ve konuşma...

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Giriş Tarihi: 14.06.2020 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020
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MİT İFŞACISI İLE FETÖ'NÜN SÖZDE İMAMI KOL KOLA!

'da görevli olan Milli İstihbarat Teşkilatı () personelinin şehit edilmesi sonrasında bilgilerinin ifşa edilmesi ile ilgili dosyada hakkında yakalanma kararı çıkarılmıştı. Acarer hakkında iddianame düzenlenirken ayrıca yakalama kararı düzenlenmişti. 'dan yayın yapan Artı isimli televizyon kanalında program yapan Acaer'in canlı yayındaki konuğu dikkat çekti.

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Kanala konuk olarak imamı katıldı. Has hakkında FETÖ şüphelisi Enes G. için hazırlanan iddianamede, "2009 yılında üniversite okumak amacıyla FETÖ vasıtasıyla Rusya'ya gittim. Burada beni karşılayan Abdurrahman İçyer, beni örgüt evine yerleştirdi. Kalmış olduğum örgüt evinde ev abisi Kerim Has isimli şahıstı" dediği öğrenilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığı ise FETÖ'nün yapılanmasına yürütülen soruşturmaya Has'ı da dahil etmişti.

FETÖ imamı Kerim Has, Erk Acarer'in programında 'de yaz ayları sonuna doğru M4 karayolu açılmazsa operasyon olacağını iddia etti.

DENİZ YETKİ ALANI ANLAŞMASINI YERDİ

Has, Libya ile yapılan işbirliğinden de rahatsız olmuş ve sosyal medya hesabından şunları yazmıştı:

"Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşmasının ayaklarının yere sağlam basmaması ayrı konu, ama Ankara'nın Serrac'a askeri desteğinin nedeni olarak bu anlaşmayı ileri sürmek hiç doğru değil. Zira askeri destek zaten bu tarihten (Kasım 2019) çok önce verilmeye başlanmıştı."

(DAMLA KAYA/SABAH)

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