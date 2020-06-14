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Son dakika: Sergey Lavrov ve Sergey Şoygu'nun Türkiye ziyareti ertelendi

Son dakika haberi.. İstanbul'da yapılması planlanan kritik Libya Zirvesi için Türkiye'ye gelmesi planlanan Rusya Dışişleri Bakanı , Savunma Bakanı 'nun ziyareti ileri bir tarihe ertelendi.

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Giriş Tarihi: 14.06.2020 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020
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TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDAKİ LİBYA ZİRVESİ ERTELENDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı telefonla görüştü. İki ülke bakan yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesi kararlaştırıldı.

Bakanlar düzeyindeki görüşmeler ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in, 14-15 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, "Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.

Diplomatik kaynaklar, Zarif'in İstanbul'a geleceğini bildirdi.

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