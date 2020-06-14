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Son dakika: MİT ifşacısı ile FETÖ'nün sözde Rusya imamı Kerim Has imamı kol kola! |Video

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Giriş: 14.06.2020 13:56
Son dakika haberi... Libya’da şehid edilen MİT görevlilerinin ifşa edilmesi gerekçesiyle yargılanan ve kaçak olan Erk Acaer’in Almanya’da yayın yapan Artı televizyonundaki programa FETÖ’nün Rusya İmamı olduğu belirtilen Kerim Has’ın konuk olması dikkat çekti. Sabah’tan Damla Kaya’nın haberine göre, İdlib konusunda açıklamalarda bulunan Has, Twitter hesabından da Libya konusundaki deniz yetki alanını yerdi. İşte o ileti ve konuşma...

Libya'da görevli olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personelinin şehit edilmesi sonrasında bilgilerinin ifşa edilmesi ile ilgili dosyada Erk Acaer hakkında yakalanma kararı çıkarılmıştı. Acarer hakkında iddianame düzenlenirken ayrıca yakalama kararı düzenlenmişti. Almanya'dan yayın yapan Artı isimli televizyon kanalında program yapan Acaer'in canlı yayındaki konuğu dikkat çekti.

Kanala konuk olarak FETÖ imamı Kerim Has katıldı. Has hakkında FETÖ şüphelisi Enes G. için hazırlanan iddianamede, "2009 yılında üniversite okumak amacıyla FETÖ vasıtasıyla Rusya'ya gittim. Burada beni karşılayan Abdurrahman İçyer, beni örgüt evine yerleştirdi. Kalmış olduğum örgüt evinde ev abisi Kerim Has isimli şahıstı" dediği öğrenilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise FETÖ'nün Rusya yapılanmasına yürütülen soruşturmaya Has'ı da dahil etmişti.

FETÖ imamı Kerim Has, Erk Acarer'in programında İdlib'de yaz ayları sonuna doğru M4 karayolu açılmazsa operasyon olacağını iddia etti.

DENİZ YETKİ ALANI ANLAŞMASINI YERDİ

Has, Libya ile yapılan işbirliğinden de rahatsız olmuş ve sosyal medya hesabından şunları yazmıştı:

"Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşmasının ayaklarının yere sağlam basmaması ayrı konu, ama Ankara'nın Serrac'a askeri desteğinin nedeni olarak bu anlaşmayı ileri sürmek hiç doğru değil. Zira askeri destek zaten bu tarihten (Kasım 2019) çok önce verilmeye başlanmıştı."

(DAMLA KAYA/SABAH)

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