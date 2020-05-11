İtalyan basınındaki 'MİT operasyonu' haberinde Başkan Erdoğan'a övgüler yağdırdılar
Kenya'dan Somali'ye kaçırılan İtalyan Silvia Constanza Romano, MİT operasyonuyla kurtarılmıştı. İtalyan basınında, Türkiye'nin operasyonu hakkındaki haberlerde Başkan Erdoğan'a övgüler yağdırıldı. Bir haberde yer alan yorumda, "Bu her açıdan Erdoğan için zafer. O, ülkesinin Afrika dünyasındaki ilişkilerini nasıl koruyacağını ve güçlendireceğini bilen, neo-Osmanlı stratejisinde kendini teyit eden, usta bir diplomasi, askeri strateji ve ittifaklar uzmanı lider." ifadelerine yer verildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının Afrika'da kurtardığı İtalyan vatandaşı Silvia Constanza Romano, İslamiyet'e geçişinin kendiliğinden, hiçbir zorlama olmadan gerçekleştiğini belirterek, "Onlar bana kendi gerekçelerini ve kültürlerini açıkladı. Benim din değiştirme sürecim de yavaş biçimde son aylarda oldu. Bu ne bir ilişkiyle ne de bir evlilikle oldu, sadece saygıdan." ifadelerini kullandı.
İTALYA BU OPERASYONU KONUŞUYOR
"Africa Milele" isimli sosyal yardım kuruluşunun gönüllüsü olarak gittiği Kenya'da 20 Kasım 2018'de kaçırılan Silvia Romano'nun önceki gün özgürlüğüne kavuşması ve yaşadıkları, ülkesi İtalya'da yankı bulmaya devam ediyor.
İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberinde, 18 aylık esaretten sonra bugün ülkesine getirilen Silvia Romano'nun ilk ifadeleri yer aldı. Romano, kendisini kaçıranların onu öldürmeyeceklerine dair garanti verdiğini ve kendisine hep iyi davrandıklarını aktardı.
Romano'nun, tutsaklığının son döneminde Kur'an okumak istediğini söylediği ve İslamiyet'e geçişinin kendiliğinden, hiçbir zorlama olmadan gerçekleştiğini anlattığı belirtildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRDILAR
Habere göre, kendisini esir alanlardan Arapça öğrendiğini aktaran Romano, "Onlar bana kendi gerekçelerini ve kültürlerini açıkladı. Benim din değiştirme sürecim de yavaş biçimde son aylarda oldu. Bu ne bir ilişkiyle ne de bir evlilikle oldu, sadece saygıdan." ifadelerini kullandı.
İtalyan basınında da yapılan yorumlarda, Romano'nun kurtarılmasının son yıllarda bölgede etkisini arttıran Türkiye'nin yardımıyla olduğu vurgulandı.
"Insideover" isimli haber sitesinde çıkan yorumda da "Silvia Romano'nun kaçırılmasının mutlu sonla bitmesi, gerçeğin etkili bir işaretidir. Libya'da olduğu gibi Somali de eskiden İtalyan kolonisiydi ve onlar bağımsızlıklarına kavuştuklarında dahi Roma'nın iyi ilişkileri vardı. Şimdi bu bölgeler Türk nüfuzunun hüküm sürdüğü yerler. Bu her açıdan Erdoğan için zafer. O, ülkesinin Afrika dünyasındaki ilişkilerini nasıl koruyacağını ve güçlendireceğini bilen, neo-Osmanlı stratejisinde kendini teyit eden, usta bir diplomasi, askeri strateji ve ittifaklar uzmanı lider." ifadeleri kullanıldı.
İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marina Sereni de LA7 kanalına yaptığı açıklamada, "Yerinin tespit edilmesi ve doğru zamanda harekete geçilmesi için bölgede bulunan Türk gizli servisiyle bir iş birliği olmuştur." yorumunu yapmıştı.
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