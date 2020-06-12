12 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Gündem Haberleri Hrant Dink Vakfına yönelik tehditle ilgili 2 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

Hrant Dink Vakfına yönelik tehditle ilgili 2 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

Son dakika haberine göre; Vakfına mail yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderen 2 kişi hakkında "Zincirleme şekilde imzasız mektupla ve ya özel işaretlerle tehdit" suçundan iddianame düzenlendi.

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Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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HRANT DİNK VAKFINA YÖNELİK TEHDİTLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!

Vakfına yönelik e-posta ile 2 ayrı tehdit olayı ile ilgili şüpheliler Hüseyin A. ve Ersin B. hakkında "Zincirleme şekilde imzasız mektupla ve ya özel işaretlerle tehdit" suçundan iddianame düzenlendi.

İDDİANAMEDE BİRLEŞTİRİLDİ

Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri gönderen Hüseyin A. ve Ersin B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 2 şüphelinin de dosyası 18 sayfalık tek iddianamede birleştirildi. Şüphelilerden Hüseyin A.'nın üç kez tehdit olayı gerçekleştirdiği gerekçesiyle 7,5 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapsi istenirken, Ersin B.'nin e-posta ile bir kez tehdit eylemi gerçekleştirmesi nedeniyle 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi.

İRTİBATLARI ARAŞTIRILACAK

İddianame kabul edilirse zanlılar 56. 'nde yargılanacak. Öte yandan, şüphelilerin muhtemel başka kişilerle ilişki ve irtibatlarının bulunup bulunmadığı konusunda ayrı soruşturma da başlatıldı. (Dilek Yaman/Sabah)

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