02 Haziran 2020, Salı
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Hrant Dink Vakfı'na ikinci tehdit olayının şüphelisi gözaltına alındı

Vakfı'na e-posta ile tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla bir kişinin tutuklanmasının ardından, bir başka tehdit mesajı gönderdiği ileri sürülen E.B. 'da gözaltına alındı. E.B'nin bir müddet Amerika'da yaşadığı ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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TEHDİT MESAJI ATMIŞTI! O PROVOKATÖR YAKALANDI

Vakfı avukatlarından 'in, "Saldırılar münferit değil. Vakfımıza bir tehdit mesajı daha yollandı" şeklindeki açıklaması üzerine şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Emniyet görevlileri, söz konusu ikinci tehdit mesajıyla ilgili şüpheli E.B'yi dün İstanbul'da yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli E.B'nin bir müddet Amerika'da yaşadığı ve çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetin konuyla ilgili araştırması devam ediyor.

İLK TEHDİT ŞÜPHELİSİ TUTUKLANMIŞTI

Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine "Bir gece ansızın geleceğiz, orayı başınıza yıkacağız ya terk edersiniz ya da ölürsünüz bu kadarını söyleyeyim, bu sefer ve o avukatı ölecek" şeklinde e-posta gönderdiği tespit edilen , polis tarafından 'da yakalandıktan sonra İstanbul'a gönderilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Hüseyin Ateş, 31 Mayıs'ta çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "Zincirleme şekilde kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan tutuklanmıştı.

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