Hrant Dink Vakfı'na ikinci tehdit olayının şüphelisi gözaltına alındı
Hrant Dink Vakfı'na e-posta ile tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla bir kişinin tutuklanmasının ardından, bir başka tehdit mesajı gönderdiği ileri sürülen E.B. İstanbul'da gözaltına alındı. E.B'nin bir müddet Amerika'da yaşadığı ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.
Hrant Dink Vakfı avukatlarından Fethiye Çetin'in, "Saldırılar münferit değil. Vakfımıza bir tehdit mesajı daha yollandı" şeklindeki açıklaması üzerine şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Emniyet görevlileri, söz konusu ikinci tehdit mesajıyla ilgili şüpheli E.B'yi dün İstanbul'da yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli E.B'nin bir müddet Amerika'da yaşadığı ve çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetin konuyla ilgili araştırması devam ediyor.
İLK TEHDİT ŞÜPHELİSİ TUTUKLANMIŞTI
Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine "Bir gece ansızın geleceğiz, orayı başınıza yıkacağız ya terk edersiniz ya da ölürsünüz bu kadarını söyleyeyim, bu sefer Rakel Dink ve o avukatı ölecek" şeklinde e-posta gönderdiği tespit edilen Hüseyin Ateş, polis tarafından Konya'da yakalandıktan sonra İstanbul'a gönderilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Hüseyin Ateş, 31 Mayıs'ta çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "Zincirleme şekilde kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan tutuklanmıştı.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 15 Ağustos'ta başlıyor! MEB detayları açıkladı
- Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor?
- Karayılan verdiği talimatla dalga konusu oldu
- Mahir Ünal ve Mehmet Muş’tan CHP’li Öztrak’a anlamlı göndermeler
- Bakan duyurdu! İkinci bir duyuruya kadar...
- İki kardeşin feci sonu!
- 2020 MSÜ tercihleri nasıl yapılır?
- 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman?
- Toplu taşıma kullananlara hayati uyarı
- İşgalci Can Dündar'a yıkım şoku!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- THY tarih verdi! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? 2020 dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Son dakika: Evde bakım yardımı rapor süresi uzatıldı mı? 2020 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- MSÜ tercih ekranı: 2020 MSÜ tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?
- 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ve gençler ne zaman, saat kaçta dışarı çıkacaklar?
- Son dakika: Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 otomobilde ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- TOKİ Malatya 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Malatya 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama
- YKS adayları bu habere kilitlendi! YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ne zaman?
- Kamu bankalarından dev kredi kampanyası! Konut, otomobil, tatil ve sosyal harcamalar için tarihi fırsat
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman? İşte final tarihi...
- Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken yorum! 2 Haziran gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ kaç dakika olacak?