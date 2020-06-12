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Son dakika: Denizli'de korkunç olay! Ahmet Çakar eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Son dakika haberine göre ''nin Çivril ilçesi Gürpınar mahallesinde , geçirdiği cinnet sırasında eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle öldürüp etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
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KORKUNÇ! EŞİ VE 2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Olay, bugün, saat 10.30 sıralarında, Gürpınar mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre , geçirdiği cinnet sırasında eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Ardından da aynı av tüfeğiyle etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin, evdeki incelemeleri sürüyor.

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