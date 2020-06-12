Son dakika: Denizli'de korkunç olay! Ahmet Çakar eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Olay, bugün, saat 10.30 sıralarında, Gürpınar mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Çakar, geçirdiği cinnet sırasında eşi ve 2 çocuğunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Ardından da aynı av tüfeğiyle intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin, evdeki incelemeleri sürüyor.