Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden ikinci kişi tutuklandı
2 gün önce Hrant Dink Vakfı'nı tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına aldığı E.B. hakkında karar verildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli E.B'nin tutuklanmasına hükmetti.
Hrant Dink Vakfına yönelik ikinci tehdit içerikli mesajı gönderdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli E.B. tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hrant Dink Vakfına ikinci kez tehdit mesajı gönderilmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye getirilen şüpheli E.B, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli E.B'nin tutuklanmasına hükmetti.
Söz konusu vakfa yönelik ilk tehdit mesajını gönderen ve 30 Mayıs'ta Konya'da yakalanıp İstanbul'a getirilen H.A. da 31 Mayıs'ta "tehdit" suçundan tutuklanmıştı.
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