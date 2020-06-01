Hrant Dink Vakfı olayında ikinci tehditçi de yakalandı
Hrant Dink Vakfı'na yapılan ikinci tehdit ile ilgili İstanbul Başsavcılığı harekete geçti. Şüpheli ya da şüphelilerin tespiti için soruşturma işlemlerine başlanıldı. Şüpheli E.B. İstanbul’da yakalandı. Bir müddet ABD’de yaşayan şüphelinin çok sayıda suç kaydı çıktı.
Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, Hrant Dink Vakfı avukatlarından Fethiye Çetin, Vakfa dün gece (31 Mayıs) bir tehdit mesajı daha geldiğini söyledi. Çetin, "Bu saldırıların münferit olmadığının bir diğer göstergesi ise saldırıların devam etmesidir. Vakfın mail adresine dün gece yeni bir tehdit maili yollandı"dedi.
Hrant Dink Vakfı'na mesajla yapılan ikinci tehdit ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şüpheli yada şüphelilerin tespiti için soruşturma işlemlerine başlanıldı.
Şüpheli E.B. İstanbul'da yakalandı. Bir müddet ABD'de yaşayan şüphelinin çok sayıda suç kaydı çıktı.
NE OLMUŞTU?
Hrant Dink Vakfı, internet siteleri üzerinden 29 Mayıs'ta yaptığı açıklamada 27-28 Mayıs tarihlerinde kendilerine e-mail yoluyla ölüm tehditleri geldiğini duyurmuştu. Tehditlere birçok kesim tepki gösterirken; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tehdit içerikli e-postayı yollayan kişinin yakalandığını duyurdu.
İlerleyen saatlerde vakfa tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin 25 yaşındaki H.A. isimli şahısın Konya Selçuklu'da gözaltına alındığı açıklandı.
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'a getirilen şahıs savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece "zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan tutuklandı.
Nazif KARAMAN / SABAH
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Türkiye o sığınmacıları kurtardı
- Bahçeli'den erken seçim açıklaması
- Türkiye'den camiye yapılan saldırıya tepki
- Grup Yorum'a kim izin verdi?
- Altun'dan Barış Çakan cinayeti hakkında açıklama
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Barış Çakan" paylaşımı
- İçişleri duyurdu: Cephanelik ele geçirildi
- Toplu taşıma araçlarında yüzde 50 zorunluluğu kaldırıldı
- Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme
- Hrant Dink Vakfı provokasyonunda flaş gelişme!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ kaç dakika olacak?
- Başkan Erdoğan açıkladı! Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargiler kafeler açılacak mı?
- Starbucks ve kafeler kaça kadar açık olacak? Çay bahçeleri, restoran ve kafeler saat kaçta kapanıyor?
- Son dakika: Dış hat uçak seferleri ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak?
- Son dakika: Özel okullar ne zaman açılıyor? 2020 Özel okullarda telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak?
- BİM marketlerde Waffle ve Pancake sürprizi! 2 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- e-Devlet 1000 TL başvuru ve sorgulama ekranı! 2020 pandemi sosyal destek yardımı şartları neler?
- Milyonlarca emekliye üç önemli müjde! 2020 Temmuz zammı, ikinci bayram ikramiyesi ve tatil finansmanı...
- Bankaların kredi faizleri düştü! 0.79, 0.96, 0.98 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi hesaplama! İşte ödenecek miktar
- Son dakika: İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler?
- ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 Haziran başvuru şartları nelerdir?
- İkinci el taşıt kredisinde dev kampanya! 6 ay ödemesiz 60 ay vadeli 2. el araç kredisi hesaplama