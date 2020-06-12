12 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Selçuk sevindirici haberi verdi! "1 aydan az olmamak şartıyla izin verilecek"

Son dakika: Bakan Selçuk sevindirici haberi verdi! "1 aydan az olmamak şartıyla izin verilecek"

Son dakika haberi... ile engelli bakım merkezlerinde 15 Haziran'dan itibaren normalleşme adımları atılacak, 1 Temmuz'da gündüz yaşam merkezleri açılacak. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Resmi kuruluşlardaki engelli ve yaşlılarımızdan ailesine gitmek isteyene, 1 aydan az olmamak şartıyla izin verilecek." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.06.2020 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020
ABONE OL
BAKAN SEVİNDİRİCİ HABERİ VERDİ! İZİN VERİLECEK...
ile engelli bakım merkezlerinde 15 Haziran'dan itibaren normalleşme adımları atılacak, 1 Temmuz'da gündüz yaşam merkezleri açılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Resmi kuruluşlardaki engelli ve yaşlılarımızdan ailesine gitmek isteyene, 1 aydan az olmamak şartıyla izin verilecek." dedi.
Libya'da yeni hedef! Petrol hilali... Mesut Hakkı Caşın'dan flaş sözler: Başkan Erdoğan ve Serrac... LİBYA'DA YENİ HEDEF! PETROL HİLALİ... MESUT HAKKI CAŞIN'DAN FLAŞ SÖZLER: BAŞKAN ERDOĞAN VE SERRAC...
İşte Başkan Erdoğan'ın Türkiye için uyguladığı derin strateji... | Video İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN TÜRKİYE İÇİN UYGULADIĞI DERİN STRATEJİ... | VİDEO

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA