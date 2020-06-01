01 Haziran 2020, Pazartesi
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Hrant Dink Vakfı provokasyonunda flaş gelişme! Ölüm tehdidi alan avukatın kim olduğu ortaya çıktı!

Vakfı'na e-posta ile ölüm tehdidinde bulunarak 'da gözaltına alındıktan sonra 'a getirilen H.A.’nın gönderdiği mailde ‘O avukat’ diye tabir ettiği kişinin olduğu ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde tehdit ettiği avukatın Çetin olduğunu söylediği öğrenildi. İşte Sabah Gazetesi'nden 'ın özel haberi...

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Giriş Tarihi: 01.06.2020
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HRANT DİNK VAKFI PROVOKASYONUNDA FLAŞ GELİŞME!

Vakfı geçtiğimiz günlerde resmi Twitter adresinden tehdit maili aldığını duyurarak '27-28 Mayıs'ta Hrant Dink Vakfına e-mail ile ölüm tehdidinin ulaştığını kamuoyu ile paylaşıyoruz. Son dönemde yükseltilen nefret dili ve oluşturulan iklimin ciddiyetini vurgulamak yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak için bu duyuruyu yapmanın görevimiz olduğu kanaatindeyiz' paylaşımınında bulunmuştu.

TEHDİT MAİLİ KONYA'DAN GELDİ

Paylaşımın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tehdit maili hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışması kapsamında tehdit mesajları atan şüphelinin H.A. olduğu ve 'da yaşadığı tespit edilmişti. Konya'da bulunduğu adresten gözaltına alınan H.A. İstanbul'a getirilerek ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Zincirleme Şekilde Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle, İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle Tehdit' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



'O AVUKAT' FETHİYE ÇETİN ÇIKTI

H.A.'nın Hrant Dink Vakfına ait mailine göndermiş olduğu mesajda 'Ya terk edersiniz, yada ölürsünüz. Bu kadarını söyleyeyim. Bu sefer ve o avukatı ölecek' ifadelerini kullandığı, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan H.A.'nın 'O avukat diye tabir ederek ölüm tehdidinde bulunduğum kişi 'dir' dediği ortaya çıktı.

ATAKAN IRMAK - SABAH

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Hrant Dink Vakfına yönelik provokasyonla ilgili şüphelinin ifadesi ortaya çıktı HRANT DİNK VAKFINA YÖNELİK PROVOKASYONLA İLGİLİ ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

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