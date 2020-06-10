10 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'da! Çalışmalarına Vahdettin Köşkü'nde devam edecek

Son dakika haberine göre , Cumhurbaşkanlığı 'ne geçti. 'a dün akşam gelen Başkan Erdoğan, çalışmalarına Vahdettin Köşkü'nde devam edecek.

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Giriş Tarihi: 10.06.2020 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN İSTANBUL'DA!

'a dün akşam gelen Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki evinden çıktı. Erdoğan, çalışmalarına devam edeceği Üsküdar Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı 'ne geçti.

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