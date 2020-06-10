Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'da! Çalışmalarına Vahdettin Köşkü'nde devam edecek
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. İstanbul'a dün akşam gelen Başkan Erdoğan, çalışmalarına Vahdettin Köşkü'nde devam edecek.
İstanbul'a dün akşam gelen Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki evinden çıktı. Erdoğan, çalışmalarına devam edeceği Üsküdar Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti.
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