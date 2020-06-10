Rize'de çay hasadına katılan Senegalli Cebrail: Türkiye çok güzel bir yer ve Başkan Erdoğan çok güzel adam! | Video

Korona virüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılmasıyla Gürcü işçiler Rize’ye çay hasadı için gelemedi. Bunun üzerine Türkiye’de bulunup çalışma izinleri olan Senegal, Afgan ve Özbek uyruklu işçiler çay hasadı yapmaya başladı. İki buçuk senedir Türkiye’de olan Senegalli işçilerden Cebrail, A Haber mikrofonlarına yaptığı açıklamada “Türkiye çok güzel bir yer ve Başkan Erdoğan çok güzel adam, Afrika’ya yardım etti. Erdoğan'ı seviyorum” dedi. Bu durum ABD’de polis tarafından katledilen Geroge Floyd isimli siyahiyi akıllara getirdi. Türkiye ile Batı arasındaki insancıl yaklaşım dikkat çekti. Başkan Erdoğan’ın da her fırsatta konuşmalarında ifade ettiği gibi, “Gönül bağımızın olduğu coğrafyaların hiçbirine kayıtsız kalma hakkına sahip değiliz.” sözünü akıllara getirdi.