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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Trump arasında sürpriz görüşme! Saati belli oldu

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 18.00'de Başkanı ile görüşeceği belirtildi. Görüşmede ve konuları başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN VE TRUMP ARASINDA SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan'ın Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 18.00'de Başkanı ile görüşeceği belirtildi. Hürriyet'in haberine göre Görüşmede ve konuları başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

DEVAMI GELİYOR…

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