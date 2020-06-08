Son dakika: Başkan Erdoğan ve Trump arasında sürpriz görüşme! Saati belli oldu

Başkan Erdoğan'ın Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 18.00'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği belirtildi. Hürriyet'in haberine göre Görüşmede Libya ve Suriye konuları başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.



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