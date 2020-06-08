08 Haziran 2020, Pazartesi
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Başkan Erdoğan, Libya'daki son gelişmeleri anlattı

Başkan , 'da Hafter'e karşı kazanılan zaferi değerlendirdi. Bugün Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede Libya konusunun 1.derece önem arz ettiğini aktaran Erdoğan, ''Birçok yer geri alındı. En hayatı yerler kurtarıldı. Adeta Tunus'a dayana kuzeydeki bir koridor tamamen Serrac'ın kontrolü altına girmiş oldu. Hafter'i çılgına çevirdi. Şimdi Sirte'yi alma çalışmaları var. Bu bölgeler kuyularının olduğu bölgeler. Burada deniz tarafında da doğal gaz kuyuları söz konusu buralar da çok büyük önem arz ediyor. Petrol kuyularının olduğu bölgeler de önem arz ediyor ve 'yı rahatsız ediyor.'' ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN, LİBYA'DAKİ SON GELİŞMELERİ ANLATTI

Başkan , meşru hükümetinin darbeci Hafter'e karşı kazandığı zaferi değerlendirdi. Bu akşam Başkanı Trump'la yaptığı görüşmede Libya meselesinin çok büyük önem arz ettiğini aktaran Erdoğan, kuyularının olduğu bölgelerin geri alınmasının 'yı rahatsız ettiğini açıkladı.

Başkan Erdoğan, Libya'daki son gelişmeleri anlattı BAŞKAN ERDOĞAN, LİBYA'DAKİ SON GELİŞMELERİ ANLATTI

TRUMP İLE HANGİ KONULAR KONUŞULDU?

Bölgedeki gelişmelerle ilgili Trump ile bir görüşme yaptık. Akşam saatlerinde yapılan görüşmede 1. derece Libya konusu önem arz ediyordu. Onlar Libya'daki gelişmeleri merak ediyorlardı. Bizim Libya'daki başarımızı söylediler. Son durumu sordular bizde tüm gelişmeleri anlattık. Şuanda Türkiye burada 'nin tanıdığı Serrac'ın destekçisi. Ama karşıda darbeci bir Hafter var. Darbeci Hafter'le kim yer alıyorsa alsın karşısındayız. Birçok yer geri alındı. En hayatı yerler kurtarıldı. Adeta Tunus'a dayana kuzeydeki bir koridor tamamen Serrac'ın kontrolü altına girmiş oldu. Hafter'i çılgına çevirdi. Şimdi daha da genişleyerek onlar kaçıyor Serrac ve ekipleri kovalıyor. Şimdi Sirte'yi alma çalışmaları var. Bu bölgeler petrol kuyularının olduğu bölgeler. Burada deniz tarafında da doğalgaz kuyuları söz konusu buralar da çok büyük önem arz ediyor. Petrol kuyularının olduğu bölgeler de önem arz ediyor ve Rusya'yı rahatsız ediyor.

Son dakika: Başkan Erdoğan ve Trump arasında görüşme SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN VE TRUMP ARASINDA GÖRÜŞME
Son dakika: AK Parti MKYK Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı SON DAKİKA: AK PARTİ MKYK BAŞKAN ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

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