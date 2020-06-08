Başkan Erdoğan, Libya'daki son gelişmeleri anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, meşru Libya hükümetinin darbeci Hafter'e karşı kazandığı zaferi değerlendirdi. Bu akşam ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmede Libya meselesinin çok büyük önem arz ettiğini aktaran Erdoğan, petrol kuyularının olduğu bölgelerin geri alınmasının Rusya'yı rahatsız ettiğini açıkladı.

TRUMP İLE HANGİ KONULAR KONUŞULDU?

Bölgedeki gelişmelerle ilgili Trump ile bir görüşme yaptık. Akşam saatlerinde yapılan görüşmede 1. derece Libya konusu önem arz ediyordu. Onlar Libya'daki gelişmeleri merak ediyorlardı. Bizim Libya'daki başarımızı söylediler. Son durumu sordular bizde tüm gelişmeleri anlattık. Şuanda Türkiye burada BM'nin tanıdığı Serrac'ın destekçisi. Ama karşıda darbeci bir Hafter var. Darbeci Hafter'le kim yer alıyorsa alsın karşısındayız. Birçok yer geri alındı. En hayatı yerler kurtarıldı. Adeta Tunus'a dayana kuzeydeki bir koridor tamamen Serrac'ın kontrolü altına girmiş oldu. Hafter'i çılgına çevirdi. Şimdi daha da genişleyerek onlar kaçıyor Serrac ve ekipleri kovalıyor. Şimdi Sirte'yi alma çalışmaları var. Bu bölgeler petrol kuyularının olduğu bölgeler. Burada deniz tarafında da doğalgaz kuyuları söz konusu buralar da çok büyük önem arz ediyor. Petrol kuyularının olduğu bölgeler de önem arz ediyor ve Rusya'yı rahatsız ediyor.