Başkan Erdoğan, Libya'daki son gelişmeleri anlattı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da Hafter'e karşı kazanılan zaferi değerlendirdi. Bugün ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede Libya konusunun 1.derece önem arz ettiğini aktaran Erdoğan, ''Birçok yer geri alındı. En hayatı yerler kurtarıldı. Adeta Tunus'a dayana kuzeydeki bir koridor tamamen Serrac'ın kontrolü altına girmiş oldu. Hafter'i çılgına çevirdi. Şimdi Sirte'yi alma çalışmaları var. Bu bölgeler petrol kuyularının olduğu bölgeler. Burada deniz tarafında da doğal gaz kuyuları söz konusu buralar da çok büyük önem arz ediyor. Petrol kuyularının olduğu bölgeler de önem arz ediyor ve Rusya'yı rahatsız ediyor.'' ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, meşru Libya hükümetinin darbeci Hafter'e karşı kazandığı zaferi değerlendirdi. Bu akşam ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmede Libya meselesinin çok büyük önem arz ettiğini aktaran Erdoğan, petrol kuyularının olduğu bölgelerin geri alınmasının Rusya'yı rahatsız ettiğini açıkladı.
TRUMP İLE HANGİ KONULAR KONUŞULDU?
Bölgedeki gelişmelerle ilgili Trump ile bir görüşme yaptık. Akşam saatlerinde yapılan görüşmede 1. derece Libya konusu önem arz ediyordu. Onlar Libya'daki gelişmeleri merak ediyorlardı. Bizim Libya'daki başarımızı söylediler. Son durumu sordular bizde tüm gelişmeleri anlattık. Şuanda Türkiye burada BM'nin tanıdığı Serrac'ın destekçisi. Ama karşıda darbeci bir Hafter var. Darbeci Hafter'le kim yer alıyorsa alsın karşısındayız. Birçok yer geri alındı. En hayatı yerler kurtarıldı. Adeta Tunus'a dayana kuzeydeki bir koridor tamamen Serrac'ın kontrolü altına girmiş oldu. Hafter'i çılgına çevirdi. Şimdi daha da genişleyerek onlar kaçıyor Serrac ve ekipleri kovalıyor. Şimdi Sirte'yi alma çalışmaları var. Bu bölgeler petrol kuyularının olduğu bölgeler. Burada deniz tarafında da doğalgaz kuyuları söz konusu buralar da çok büyük önem arz ediyor. Petrol kuyularının olduğu bölgeler de önem arz ediyor ve Rusya'yı rahatsız ediyor.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- HDP konvoyunda kaza
- Başkan Erdoğan'dan Trump'a Antifa uyarısı
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- FETÖ firarileri ODA TV’ye sahip çıktı
- Van'da patlama! İki işçi şehit oldu
- Türk Konseyi Sağlık Komitesinden kritik toplantı
- AK Parti'den Ayasofya açıklaması
- Özlem Gürses, CHP'li İmamoğlu'nun Fazilet Durağı yalanına ortak olup hakaret savurmuş
- Başkan Erdoğan yapışık ikizlerle ilgili güzel haberi verdi
- Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya ve Doğu Akdeniz cevabı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK'ta Xiaomi Akıllı Baskül sürprizi! ŞOK 10 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?
- Son dakika: Jandarma 4. grup duyurusu yayımlandı mı? Jandarma uzman erbaş alımı 2020 ne zaman?
- Bekçi alımı için son dakika açıklaması! 2020'de bekçi alımı olacak mı? Polis Akademisi bekçi duyurusu yayımlandı mı?
- Son dakika: Eğlence yerleri ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan'dan eğlence mekanları ile ilgili açıklama
- Son dakika: 18 yaş altı yasak ne zaman bitiyor? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Atıştırmalık ürünler salı gününe damga vuracak! İşte güncel liste
- Milyonları ilgilendiriyor! Konut kredisi, taşıt kredisi, tatil kredisi aylık ödeme tutarı ne kadar? Tüm detaylar...
- Milyonlar bu habere kilitlendi! Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı...
- Detaylar belli oldu! Dış hat uçuşlar ne zaman başlayacak? 2020 yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Son dakika: Mayıs ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? 2020 Nakdi ücret desteği uzayacak mı?
- Çiftçilere müjde! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi desteği nasıl alınır? Destek hangi illerde olacak?
- DGS başvuru kılavuzu 2020 yayımlandı mı? DGS başvuru ne zaman, nasıl yapılır? DGS sınav tarihi ne zaman?