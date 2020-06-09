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Haberler Galeri Son dakika: Başkan Erdoğan, AYM yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin törenine katıldı! Dikkat çeken kare

Son dakika: Başkan Erdoğan, AYM yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin törenine katıldı! Dikkat çeken kare

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin törenine katıldı. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda yapılan törene Başkan Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da katıldı. Törene katılan az sayıda davetlinin tamamı maske takarken, oturma düzeninde sosyal mesafeye de dikkat edildi. Başkan Erdoğan, salona girdiğinde tokalaşmazken, CHP Lideri Kılıçdaroğluna da uzaktan elini göğsüne koyarak selam verdi.

Giriş Tarihi: 09.06.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 12:45
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Son dakika: Başkan Erdoğan, AYM yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin törenine katıldı! Dikkat çeken kare GALERİ DEVAM EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin törenine katıldı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan, AYM yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin törenine katıldı! Dikkat çeken kare

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda yapılan törene Başkan Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da katıldı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan, AYM yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin törenine katıldı! Dikkat çeken kare

Törene katılan az sayıda davetlinin tamamı maske takarken, oturma düzeninde sosyal mesafeye de dikkat edildi. Başkan Erdoğan, salona girdiğinde tokalaşmazken, CHP Lideri Kılıçdaroğluna da uzaktan elini göğsüne koyarak selam verdi.

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Son dakika: Başkan Erdoğan, AYM yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin törenine katıldı! Dikkat çeken kare

"IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI MEVCUT SALGINDAN ÇOK DAHA TEHLİKELİDİR"
Konuşmasında temel hak ve özgürlüklere dikkat çeken ve batıda yaşanan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamafobi'nin temel hak ve özgürlükleri tehdit ettiğini belirten AYM Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, "Bu kavramlar ölümcüldür. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı insanlığın geleceği açısından mevcut salgından çok daha tehlikelidir. Sınırlarına dayanan mültecileri ülkeye almamak için gerektiğinde öldüren, hatta onları korona virüsün sebebi olarak görüp şeytanlaştıran bir anlayışla erdemli toplum oluşamaz. Rengin ya da inancından dolayı bir insana nefes alma hakkı tanımayan bir yaklaşımla erdemli evrensel toplum inşa edilemez" diye konuştu.

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Son dakika: Başkan Erdoğan, AYM yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin törenine katıldı! Dikkat çeken kare

"YÜZDE 52,1 ORANINDA ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"
Adaleti sağlayan hukuk düzeninin toplum ve devlet bakımından bir rahmet olduğunu söyleyen Zühtü Arslan, hukuksuz kalan devletin yaşam destek ünitesine bağlı olan hasta gibi olacağını belirtti. AYM'nin verdiği ihlal kararlarının yarıdan fazlasının adil yargılanma hakkına ilişkin olduğunu belirten Arslan, "Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini görüyoruz. Bu da adil yargılanma ile ilgili önemli bir mesele olduğunu, bu meselenin çözülmesi gerektiğini bize söylüyor" şeklinde konuştu.