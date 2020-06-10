MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon! Teröristlerin inlerine girildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen mağaraya ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda, bomba yapımında kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.
Mardin MİT Bölge Başkanlığı tarafından sağlanan istihbarat çerçevesinde Mardin'in Midyat ilçesindeki sözde Ömeryan kırsal alanında Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin MİT Bölge Başkanlığı tarafından PKK terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen mağaraya ortak operasyon düzenlendi.
"OPERASYONA 2016 YILINDA MARDİN'DE ŞEHİT OLAN ŞEHİT SALİH YILDIRIM'IN İSMİ VERİLDİ"
Sözde Ömeryan kırsal alanında gerçekleştirilen operasyona Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin MİT Bölge Başkanlığı personeli katılırken, operasyona Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan Anıtlı Jandarma Karakol Komutanlığı'na bölücü terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Salih Yıldırım'ın ismi verildi.
"TUZAKLAMAYA HAZIR MADDELER ELE GEÇİRİLDİ"
Operasyon kapsamında, PKK terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen mağara içerisinde 3 adet beyaz çuval içerisinde ayrı ayrı tamamlanmış 3 adet piknik tüpü (tuzaklamaya hazır, fünyeler bağlanmış, düzeneği bağlı değil), 3 adet plastik kap içerisinde yaklaşık 15 kilogram amonyum nitrat olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, düzenekleri hazırlamak için yaklaşık 30 metre kablo ve 8'li banta sarılmış pil bloğu ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler arasındaki patlayıcı maddeler olay yerinde imha edildi.
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