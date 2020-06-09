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FETÖ’nün TSK yapılanmasına 37 ilde darbe: 69 şüpheli gözaltına alındı

Sabah'tan 'ın haberine göre, Fetullahçı Terör Örgütü’nün yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında merkezli 37 ilde 114 şüüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar 69 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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FETÖ’NÜN TSK YAPILANMASINA 37 İLDE DARBE

Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; 'nün içerisinde yürüttüğü faaliyetlerin deşifre edilmesi kapsamında yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış askeri personel olan örgüt mensupları ile askerlerden sorumlu mahrem imamların ankesör/büfe ve ücret karşılığı örgütsel iletişim modeline uygun irtibat sağladığı tespit edilen, aralarında eski askeri öğrenci, ihraç ve 21'i muvazzaf asker olan toplamda 114 hedef şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik olarak operasyon başlatıldı.

İstanbul Merkezli 37 ilde bugün saat: 01.00'da eş zamanlı olarak başlatılan operasyonla 114 hedef şüpheli şahıstan 69'u yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili firar durumunda bulunan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Sema Alim Dalgıç/SABAH

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