İngiliz Büyükelçi Matt Field FETÖ'ye çalışıyor! Örgüt okulları için bizzat devreye girdi
Türkiye’deki 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra iki defa el değiştiren lakin FETÖ iltisakını koruduğu gözlenen Burç Üniversitesi için İngiltere’nin Saraybosna Büyükelçisi Matt Field, bizzat devreye girdi. Büyükelçi, FETÖ okulu ve bir İngiliz Eğitim Kurumu arasındaki iş birliğine dikkat çektikten sonra, "Kariyerinizi, Bosna Hersek'te, İngiltere'nin akredite ettiği bir üniversitede geliştirin" dedi.
Bosna Hersek'in İngiliz Büyükelçisi Matt Field'in FETÖ silahlı terör örgütü tarafından işletilen Burç Üniversitesine verdiği destek dikkat çekiyor.
BİZZAT ÇALIŞIYOR
İngiliz Büyükelçi, örgütün üniversitesini birçok kez ziyaret etmiş, toplumsal meşruiyetini kaybetmiş girişime itibar kazandırmaya çalışmıştı. Büyükelçi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde 3 Haziran 2020 tarihinde attığı tweetle, üniversiteye öğrenci toplamak için bizzat çalışıyor. Bir İngiliz Eğitim Kurumu ve Burç Üniversitesi arasındaki işbirliğini de tweetinde belirten büyükelçi, "Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında, Burç Üniversitesi ve İngiliz Stirling Eğitim Kurumu bütün lisans programlarına %50 indirim yapacaklar. Kariyerinizi, Bosna Hersek'te, İngiltere'nin akredite ettiği bir üniversitede geliştirin" ifadelerini kullandı.
YURT DIŞINDAKİ FETÖ OKULLARI
Türkiye'nin girişimleri ile FETÖ'nün yurt dışında bulunan çok sayıda okulu kapatıldı, bir kısmı ilgili ülke tarafından millileştirildi, bazıları ise Maarif Vakfı tarafından devralındı.
Terör örgütünün Bosna Hersek'te de okulları bulunuyor. Burç Üniversitesi adıyla faaliyet gösteren bu okullar; 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ABD'li bir firmanın adıyla faaliyetlerine devam etti. 2 yıl önce Türkiye'den kaçan FETÖ'cüler okulu üzerlerine aldı. Yeni firmaları İngiltere adresliydi. Okul aynı anlayış tarafından işletilmeye devam ediyor. Okulun bulunduğu Saraybosna'nın Ilıdza semtinde bahçe direklerine İngiliz bayrakları asılmasından; örgütün anlayışının yaşatılmaya çalışılmasından Türkler kadar Boşnak halkı da rahatsız.
Türkiye'nin çalışmaları ve Bosna Hersek halkının mesafeli durması nedeniyle okulun zor günler yaşadığı biliniyor. İngiliz Büyükelçinin himayesiyle, örgüt okulu nefes almaya çalışıyor.
Büyükelçinin bu gayretiyle; Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna Hersek hükümetlerinin onaylarıyla faaliyetlerine devam eden; 2015 yılında Batı Balkanlar'ın en başarılı üniversitesi seçilen Uluslararası Saraybosna Üniversitesine yönelen ilgiye set çekmek istediği de değerlendiriliyor.
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