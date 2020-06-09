Son dakika: FETÖ'nün TSK yapılanmasına bir darbe daha! 33 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi... FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8'i muvazzaf asker 44 şüpheliden 33'ü yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8'i muvazzaf asker 44 şüpheliden 33'ü yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün TSK yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 1'i binbaşı, 3'ü üsteğmen, 6'sı teğmen, 17'si astsubay olmak üzere 8'i muvazzaf 27 rütbeli asker ve ihraç edilmiş veya açığa alınan 10 askeri öğrenci ile mahrem imam olduğu tespit edilen 7 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Mali Su��larla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Tekirdağ, Uşak, Kocaeli, Ankara, Muğla, Aksaray ve Bingöl'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 29'u asker ve askeri öğrenci, 4'ü de mahrem imam olmak üzere 33'ü yakalandı.
Polis ekiplerinin, diğer 11 şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAKİ FETÖ SORUŞTURMASINDA 32 GÖZALTI KARARI
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 25'inin yakalandığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı askeri personeline yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan mahrem şahısların etkin pişmanlık ifadeleri, şüpheli beyanları, fotoğraf teşhis işlemleri ve tüm araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen 1'i ihraç yarbay, diğeri aktif üsteğmen rütbesinde olmak üzere 2 subay, 13'ü aktif, 8'i ihraç, 9'u emekli olmak üzere 30 astsubay rütbelerindeki toplam 32 şüpheli hakkında Ankara merkezli 14 ilde 09.06.2020 tarihinden geçerli olmak üzere gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 25'i yakalanmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAKİ FETÖ SORUŞTURMASINDA 8 GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 5'inin yakalandığını bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı personeline yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında mahrem hizmetler olarak adlandırılan yapılanmaya ilişkin iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen geçici olarak görevden uzaklaştırılan 1 albay, halen aktif olarak görevde olan 1 binbaşı, 1 teğmen, ihraç edilmiş olan 1 teğmen, geçici olarak görevden uzaklaştırılan 1 teğmen, 2 astsubay ile 1 emekli astsubay olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında 09.06.2020 tarihinden geçerli olmak üzere gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 5'i yakalanmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.
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