09 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İşte FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçış tarifesi! İddianamede çarpıcı detayla ortaya çıktı

İşte FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçış tarifesi! İddianamede çarpıcı detayla ortaya çıktı

'de yasa dışı yollardan 'a kaçarken yakalanan şüphelisi hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, şüphelinin örgüt üyelerinin Yunanistan'a kaçış sırasındaki yol masraflarına ilişkin aldığı notlara da yer verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
ABONE OL
İŞTE HAİNLERİN YUNANİSTAN'A KAÇIŞ TARİFESİ!

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede tutuklu sanık B.Ç'nin 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, 'nün 'a kaçmaya hazırlanan mensuplarıyla gizli haberleşme programlarından paylaştığı kaçış için "fiyat tarifesi"ne ilişkin notlar yansıdı.

A Haber FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçış güzergahını görüntüledi |Video A HABER FETÖ'CÜLERİN YUNANİSTAN'A KAÇIŞ GÜZERGAHINI GÖRÜNTÜLEDİ |VİDEO

2 KİŞİ İÇİN 400 LİRA BOT, 200 LİRA CAN YELEĞİ
Örgüt üyelerinin belirlenen bedel karşılığında ve bazı yöntemlerle Yunanistan'a kaçırıldığı aktarılan iddianamede, örgüt mensuplarının kullanacağı bot, pompa, can yeleği ve yol masraflarını 2 kişi ve 3+1 kişi olarak belirlediği tespitine yer verildi.

İddianamede, tutuklu sanık B.Ç'nin cep telefonunda yapılan inceleme sonucu, FETÖ üyelerinin Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçış masraflarına ilişkin "2 kişi için 400 lira bot, 200 lira can yeleği, 160 lira pompa, 1500 lira da yol masrafı. 3+1 için ise 700 lira bot, 400 lira can yeleği, 320 lira pompa, 2 bin 250 lira da yol masrafı" şeklinde notlar bulunduğu belirtildi.

FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı FETÖ'CÜLER YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

MALZEME 1500, ARAÇ 1250, AVUKAT 400 AVRO
Yurt dışına kaçırılan örgüt mensuplarının Yunanistan tarafındaki masraflarının yer aldığı listeye de iddianamede yer verildi. Listenin "Malzeme 1500, araç 1250, avukat 400 avro, otobüs - 13 saat sürecek kişi başı 550 avro, 750 avro" şeklinde yapıldığı tespit edildi.

Tutuklu sanık B.Ç'nin Deniz Harp Okulunda eğitim gördüğü ve örgütün askeri mahrem yapılandırmasında yer aldığı bilgisine de yer verildi.

Van merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var VAN MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU! ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Son dakika: Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı SON DAKİKA: GAZİANTEP MERKEZLİ 16 İLDE FETÖ OPERASYONU: 33 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Son dakika: Balıkesir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu! SON DAKİKA: BALIKESİR MERKEZLİ 13 İLDE FETÖ OPERASYONU!
Mahmut Övür yazdı: FETÖ içinde 10 milyon sterlin kavgası MAHMUT ÖVÜR YAZDI: FETÖ İÇİNDE 10 MİLYON STERLİN KAVGASI
FETÖ firarileri ODA TV’ye sahip çıktı FETÖ FİRARİLERİ ODA TV’YE SAHİP ÇIKTI
Son dakika: Ankara, İzmir ve Diyarbakır'da FETÖ-PDY'ye operasyon! SON DAKİKA: ANKARA, İZMİR VE DİYARBAKIR'DA FETÖ-PDY'YE OPERASYON!

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA