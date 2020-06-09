İşte FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçış tarifesi! İddianamede çarpıcı detayla ortaya çıktı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, şüphelinin örgüt üyelerinin Yunanistan'a kaçış sırasındaki yol masraflarına ilişkin aldığı notlara da yer verildi.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede tutuklu sanık B.Ç'nin 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianamede, FETÖ'nün Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan mensuplarıyla gizli haberleşme programlarından paylaştığı kaçış için "fiyat tarifesi"ne ilişkin notlar yansıdı.
2 KİŞİ İÇİN 400 LİRA BOT, 200 LİRA CAN YELEĞİ
Örgüt üyelerinin belirlenen bedel karşılığında ve bazı yöntemlerle Yunanistan'a kaçırıldığı aktarılan iddianamede, örgüt mensuplarının kullanacağı bot, pompa, can yeleği ve yol masraflarını 2 kişi ve 3+1 kişi olarak belirlediği tespitine yer verildi.
İddianamede, tutuklu sanık B.Ç'nin cep telefonunda yapılan inceleme sonucu, FETÖ üyelerinin Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçış masraflarına ilişkin "2 kişi için 400 lira bot, 200 lira can yeleği, 160 lira pompa, 1500 lira da yol masrafı. 3+1 için ise 700 lira bot, 400 lira can yeleği, 320 lira pompa, 2 bin 250 lira da yol masrafı" şeklinde notlar bulunduğu belirtildi.
MALZEME 1500, ARAÇ 1250, AVUKAT 400 AVRO
Yurt dışına kaçırılan örgüt mensuplarının Yunanistan tarafındaki masraflarının yer aldığı listeye de iddianamede yer verildi. Listenin "Malzeme 1500, araç 1250, avukat 400 avro, otobüs - 13 saat sürecek kişi başı 550 avro, 750 avro" şeklinde yapıldığı tespit edildi.
Tutuklu sanık B.Ç'nin Deniz Harp Okulunda eğitim gördüğü ve örgütün askeri mahrem yapılandırmasında yer aldığı bilgisine de yer verildi.
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