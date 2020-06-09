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Son dakika: Akılalmaz görüntüler! İzmir ve İstanbul'dan sonra şimdi de Eskişehir

Son dakika haberine göre ’de Korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak parklarda müzik eşliğinde bir arada oturan vatandaşların görüntüsü görenleri şoke etti.

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Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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ESKİŞEHİR'DEN AKILALMAZ GÖRÜNTÜLER!

Tüm 'de Korona virüs (Covid-19) etkilerinin zamanla kontrol altına alınmaya başlaması ile atılan normalleşme adımları sürüyor. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının düzenlenmemesi, kafe, restoran ve lokantaların tekrar faaliyete başlaması gibi adımlar atılırken vatandaşların normalleşme sürecini yanlış anlayarak tedbirsiz hareket etmesi ise kamuoyunu tedirgin ediyor.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER
Son olarak Kordonboyu'nda ve Moda sahilinde vatandaşların tedirsiz normalleşmesi ile ortaya çıkan görüntülere bir yenisi de 'de eklendi. Özellikle gençlerin buluşma noktası olan Kanlıkavak parkında hafta sonu ve geçtiğimiz gün yaşanan kalabalık dikkat çekti. Sümer mahallesinde bulunan parkta yüzlerce vatandaş müzik eşliğinde sosyal mesafe gibi tedbirlere uymadan bir arada oturup doyasıya eğlendi.

O ANLAR KAMERADA
Her gün ortaya çıkan benzer manzaralar görenleri hayrete düşürürken o anlar ise duyarlı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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