FETÖ’nün gaybubet evinden para fışkırdı! İşte operasyondan çarpıcı görüntüler
Fetullahçı Terör Örgütü’nün firari mensuplarının saklandığı ‘gaybubet evleri’ne geçtiğimiz günlerde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. FETÖ’cülerin kaldığı evin her köşesinden para çıkması dikkat çekti. Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberi...
İzmir TEM Şube Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün firari mensuplarının saklandığı, gizli örgütsel faaliyetlerinin yürütüldüğü, örgütsel olarak 'Gaybubet' olarak tabir edilen Hücre Evi yapılanmasına yönelik tespitler yapılmış, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bu adreslere yönelik geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlenmişti.
İzmir genelinde 27 adrese yapılan ve aralarında mahrem yapı içerisinde görev alan, örgütün gizli haberleşme sistemi olan Bylock'u kullandıklarından dolayı hakkında arama kararı olan ve halen örgütsel faaliyetlerine devam eden 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler arasında örgütün sözde Gediz Büyük Bölge Hadimi, Güncel Buca İl Hususi Sorumlusu, Güncel Hatay İli Sahil Eyaleti İmamı, Güncel İzmir Büyükşehir Üniversite Mesulü, Buca Bölgesi Eyalet Talebe Mesulu, Güncel Buca Eyalet Üniversite Mesulü, Bornova İl Üniversite Mesulü, İstanbul İlinde Büyük Bölgeci, Güncel Hatay Sahil Eyaleti Talebe Mesulü'nün de bulunduğu öğrenilmişti.
Bahse konu hücre evlerinde yapılan aramalarda halen cezaevinde yatan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarına verilmek üzere örgüte müzahir şahıslardan toplanan poşetlenmiş şekilde 203 bin 950 TL, 3 bin 380 Avro, 68 bin 350 Amerikan Doları (toplam 670 bin TL değerinde) para, bir miktar ziynet eşyası, gizli haberleşme ve veri aktarımının sağlanması için özel program yüklenmiş toplam 54 tablet Bilgisayar ve cep telefonu ele geçirilmişti.
DESTE DESTE PARA ÇIKTI
Gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde firari örgüt mensuplarının saklandığı hücre evlerinin neredeyse her köşesinden deste deste para çıkması dikkat çekti.
Polis ekiplerince yapılan aramalarda poşetlere sarılı yüklü miktarda döviz ve Türk Lirası savcı talimatıyla adli emanete alındı.
NAZİF KARAMAN/SABAH
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