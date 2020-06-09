09 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: TSK’ya sızan FETÖ'cülere bir darbe daha!

Son dakika: TSK’ya sızan FETÖ'cülere bir darbe daha!

Son dakika haberine göre; 2005, 2011 ve 2012 yıllarında düzenlenen mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden şifreleme yapılması suretiyle terör örgütü mensubu şahısların içerisine sızdırılması ile ilgili ’nca dev operasyon başlatıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
ABONE OL
TSK’YA SIZAN FETÖ'CÜLERE BİR DARBE DAHA!

'nca /'nin sözde Yapılanmasına yönelik , Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, ve Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışma sonucu 2005, 2011 ve 2012 yıllarında düzenlenen mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden şifreleme yapılması suretiyle terör örgütü mensubu şahısların Silahlı Kuvvetlerimiz içerisine sızdırıldığı belirlendi.

Söz konusu soruşturma kapsamında merkezli ve 22 farklı ilde eş zamanlı olarak uygulanmak üzere 181'muvazzaf (173'ü , 6'sı Havacı Teğmen, 2'si Havacı Üsteğmen), 10'u muvazzaf olmayan (8'i Havacı Astsubay, 2'si okul dönemi ilişiği kesilen askeri öğrenci) toplam 191 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

Saat 01.00 itibariyle başlatılan operasyonda şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemlerine Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Dairesi Başkanlığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele görevlilerince devam ediliyor.

Ayrıca şüphelilerin adreslerinde arama yapıldığı da öğrenildi.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA