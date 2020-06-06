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Kaç Saat Oldu hesabının FETÖ'cü yöneticisi Hüseyin Yılmaz’ın telefonundan ‘çocuk pornosu’ çıktı

Geçtiğimiz günlerde ’te yakalanarak tutuklanan ’nün ‘’ isimli Twitter hesabının sahibi FETÖ imamı ’ın telefonundan ‘’ çıktı. Siber polisi tarafından Yılmaz’ın telefonunda yapılan incelemede ‘çocuk pornosu’nun yanı sıra çok sayıda cinsel içerikli kelimenin de aratıldığı belirlendi. Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberi...

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Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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FETÖ'CÜ PROVOKATÖRDEN ‘ÇOCUK PORNOSU’ ÇIKTI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün hesabı '@kacsaatolduson'un yöneticisi olduğu gerekçesi ile 'te gözaltına alınan , geçtiğimiz ay çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Daha önce başka bir soruşturması kapsamında tutuklanıp tahliye edildiği belirlenen Yılmaz'ın örgütün talimatıyla çok sayıda sosyal medya hesabı açarak algı yönetimi yaptıklarını itiraf ettiği belirlenmişti.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca '@kacsaatoldu' hesabını 2014 yılında örgütten gelen talimatla aktif ettiği belirlenen Yılmaz hakkındaki soruşturmayı tamamlanmış, 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan iddianame düzenlendiği öğrenilmişti.

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TELEFONUNDA İNCELEME YAPILDI
Yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince isimli hesabın sahibi FETÖ imamı Hüseyin Yılmaz'ın telefonda inceleme yapıldığı ve bu incelemede flaş bilgilerin ortaya çıktığı öğrenildi.

'ÇOCUK PORNOSU' DİYE ARAMA YAPMIŞ
Edinilen bilgiye göre Siber polis, Yılmaz'ın telefonu üzerinde inceleme yaptı. İncelemeler sonucunda, Yılmaz'ın '' kelimesini kullanarak arama yaptığı belirlendi. Bu kelimenin yanı sıra çeşitli cinsel içerikli kelimelerle de arama motoru üzerinden aramalar yaptığı ortaya çıktı.

DİLEK YAMAN/SABAH

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