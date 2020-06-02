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FETÖ hesabı 'Kaç Saat Oldu' yöneticisi Hüseyin Yılmaz’a dava: ‘Örgüt kurma veya yönetme’den yargılanacak

’nün hesabı '@kacsaatolduson'un yöneticisi olduğu gerekçesi ile 'te gözaltına alınan ve tutuklanan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheli hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame düzenlendi. Sabah’tan Nazif Karaman’ın haberine göre; iddianamede, şüpheli Yılmaz’ın lehine attığı paylaşımlar tek tek sıralandı. Şüpheli ‘Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan Gaziantep ’nde yargılanacak.

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Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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'nün hesabı '@kacsaatolduson'un yöneticisi olduğu gerekçesi ile 'te gözaltına alınan , geçtiğimiz ay çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Daha önce başka bir soruşturması kapsamında tutuklanıp tahliye edildiği belirlenen Yılmaz'ın örgütün talimatıyla çok sayıda sosyal medya hesabı açarak algı yönetimi yaptıklarını itiraf ettiği belirlenmişti.

'Kaç Saat Oldu' isimli hesabın yöneticisi Hüseyin Yılmaz’la 'Ankara Kuşu' adlı hesabı kullanan Oktay Yaşar'ın bağlantısı çıktı 'KAÇ SAAT OLDU' İSİMLİ HESABIN YÖNETİCİSİ HÜSEYİN YILMAZ’LA 'ANKARA KUŞU' ADLI HESABI KULLANAN OKTAY YAŞAR'IN BAĞLANTISI ÇIKTI

ONLARIN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA ALGI YARATIP

Hüseyin Yılmaz, "Amaç sosyal medyada algıyı yönetmekti. Bu anlamda herkese partili, solcu, sağcı, dindar, hesap açma talimatı verildi. Her ay bunun değerlendirmesi yapıldı. Sağcı hesap açılmasının sebebi milliyetçi kesimi, solcu hesap açılmasının amacı solcu kesimi, dindar hesap açılmasının amacı dini kesimi sayfa etrafında toparlayarak, onların görüşleri doğrultusunda algı yaratıp, Cumhuriyeti Devleti ve hükümetine karşı antipati oluşturarak oy kaybı sağlamak, seçilmiş hükümeti yıpratmaktır. Takipçi sayısının artırılması için gerekirse takipçi satın alınması söylendi. Bu yapıda büyük bölgeler küçük bölgeleri, küçük bölgeler de illeri takip ediyordu. En tepede Türkiye sorumlusu vardı" demişti.

Kaç Saat Oldu hesabının yöneticisi yakalandı "KAÇ SAAT OLDU" HESABININ YÖNETİCİSİ YAKALANDI

İDDİANAME DÜZENLENDİ

'@kacsaatoldu' hesabını 2014 yılında örgütten gelen talimatla aktif ettiğini kaydeden Yılmaz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık şüpheli Hüseyin Yılmaz hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan iddianame düzenledi.

İddianamede, şüphelinin hesap üzerinde FETÖ lehine yaptığı paylaşımlar tek tek sıralandı. Şüphelinin örgüt içinde sosyal medya hesap yöneticisi olarak örgüt hiyerarşisi içerisinde 'yönetici' sıfatıyla faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi. Sürekli şekilde örgüt içinde önemli konumda bulunduğu anlaşılan şahıslarla irtibat içinde hareket ettiği, örgüt mensuplarınca da kullanıldığı anlaşılan SİGNAL vs. programlar ile örgüt mensupları ile irtibat sağladığı belirtildi.

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ETKİN PİŞMANLIK KAPSAMINA...

Şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği kaydedilen iddianamede, 15 kişiyi teşhis ettiği, bunlardan 14'ünün daha önce 'Terör Örgütü Üyeliği' suçundan işlem gören kişiler olduğu, 1 kişinin de yurt dışında olduğunun anlaşıldığı, bu nedenle şüphelinin etkin pişmanlık kapsamına sokabilecek şekilde kısıtlı bilgi verdiği kaydedildi. Hazırlanan iddianame Gaziantep 'ne gönderildi. (Nazif Karaman/Sabah)

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