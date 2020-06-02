FETÖ hesabı 'Kaç Saat Oldu' yöneticisi Hüseyin Yılmaz’a dava: ‘Örgüt kurma veya yönetme’den yargılanacak
Fetullahçı Terör Örgütü’nün sosyal medya hesabı '@kacsaatolduson'un yöneticisi olduğu gerekçesi ile Gaziantep'te gözaltına alınan ve tutuklanan Hüseyin Yılmaz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheli hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame düzenlendi. Sabah’tan Nazif Karaman’ın haberine göre; iddianamede, şüpheli Yılmaz’ın FETÖ lehine attığı paylaşımlar tek tek sıralandı. Şüpheli ‘Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün sosyal medya hesabı '@kacsaatolduson'un yöneticisi olduğu gerekçesi ile Gaziantep'te gözaltına alınan Hüseyin Yılmaz, geçtiğimiz ay çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Daha önce başka bir FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanıp tahliye edildiği belirlenen Yılmaz'ın örgütün talimatıyla çok sayıda sosyal medya hesabı açarak algı yönetimi yaptıklarını itiraf ettiği belirlenmişti.
ONLARIN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA ALGI YARATIP
Hüseyin Yılmaz, "Amaç sosyal medyada algıyı yönetmekti. Bu anlamda herkese partili, solcu, sağcı, dindar, hesap açma talimatı verildi. Her ay bunun değerlendirmesi yapıldı. Sağcı hesap açılmasının sebebi milliyetçi kesimi, solcu hesap açılmasının amacı solcu kesimi, dindar hesap açılmasının amacı dini kesimi sayfa etrafında toparlayarak, onların görüşleri doğrultusunda algı yaratıp, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetine karşı antipati oluşturarak oy kaybı sağlamak, seçilmiş hükümeti yıpratmaktır. Takipçi sayısının artırılması için gerekirse takipçi satın alınması söylendi. Bu yapıda büyük bölgeler küçük bölgeleri, küçük bölgeler de illeri takip ediyordu. En tepede Türkiye sorumlusu vardı" demişti.
İDDİANAME DÜZENLENDİ
'@kacsaatoldu' hesabını 2014 yılında örgütten gelen talimatla aktif ettiğini kaydeden Yılmaz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık şüpheli Hüseyin Yılmaz hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan iddianame düzenledi.
İddianamede, şüphelinin hesap üzerinde FETÖ lehine yaptığı paylaşımlar tek tek sıralandı. Şüphelinin örgüt içinde sosyal medya hesap yöneticisi olarak örgüt hiyerarşisi içerisinde 'yönetici' sıfatıyla faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi. Sürekli şekilde örgüt içinde önemli konumda bulunduğu anlaşılan şahıslarla irtibat içinde hareket ettiği, örgüt mensuplarınca da kullanıldığı anlaşılan SİGNAL vs. programlar ile örgüt mensupları ile irtibat sağladığı belirtildi.
ETKİN PİŞMANLIK KAPSAMINA...
Şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği kaydedilen iddianamede, 15 kişiyi teşhis ettiği, bunlardan 14'ünün daha önce 'Terör Örgütü Üyeliği' suçundan işlem gören kişiler olduğu, 1 kişinin de yurt dışında olduğunun anlaşıldığı, bu nedenle şüphelinin etkin pişmanlık kapsamına sokabilecek şekilde kısıtlı bilgi verdiği kaydedildi. Hazırlanan iddianame Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. (Nazif Karaman/Sabah)
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