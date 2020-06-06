FETÖ hesabı 'Kaç Saat Oldu' yöneticisi Hüseyin Yılmaz'ın örgütsel yazışmaları tespit edildi! Hücre evinde ele geçirilmişti
Sosyal medyadaki "kacsaatolduson", "kacsaatoldusonn", "kacsaatoldunet" gibi hesapların yöneticilerinden biri olduğu öne sürülen Hüseyin Yılmaz'ın yakalandığı hücre evinde ele geçirilen dijital materyallerdeki inceleme sonucu oluşturulan rapor dava dosyasında yer aldı. Hüseyin Yılmaz ile hesabın diğer yöneticisi firari şüpheli arasındaki mesajlaşmada, örgütsel hesapların kapatılmasıyla ilgili diyalogların yer aldığı belirlendi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, FETÖ'nün sosyal medyadaki "kacsaatolduson", "kacsaatoldusonn", "kacsaatoldunet" gibi hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu iddia edilen Hüseyin Y'nin yakalandığı hücre evinde ele geçirilen dijital materyellerdeki inceleme tamamlandı.
Ele geçirilen bir bilgisayar ile çok sayıda cep telefonu, SIM" kart ve flaş bellek üzerinde kısa sürede yapılan ayrıntılı inceleme raporları, dava dosyasında yer aldı.
Raporda, tutuklu sanık Hüseyin Yılmaz'ın cep telefonunda, Almanya kodlu telefon numarasıyla, FETÖ mensuplarının özellikle yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak için görüşmeler yaptığı Signal programını kullandığı belirtildi.
Raporda, sanığın kullandığı Twitter hesabının diğer yöneticisi olan ve FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer alan firari sanık "Zafer" kod adlı Abdullah P. ile yazışmalar yer aldı.
YAZIŞMALARDA ŞU DİYALOG DİKKATİ ÇEKTİ
"Hüseyin Y: Abi hesapların ikisi de askıya gitti.
Abdullah P: Nasıl yani?
Hüseyin Y: Dahioglan da gitmiş
Abdullah P: Deme ya
Hüseyin Y: Başka ülkeden itiraz edilemez mi acaba
Abdullah P: Twitter'ın bir açıklaması var mı?
Hüseyin Y: Hayır direkt askı
Hüseyin Y: İtiraz ettim bakalım ne diyecekler."
Bu arada, sanığın kullandığı başka bir cep telefonunda yapılan incelemede birden fazla VPN uygulaması ve güvenli silme programının tespit edildiği belirtilen raporda, Hüseyin Y'nin Telegram uygulamasını kullandığının belirlendiği kaydedildi.
Gaziantep'te 1 Mayıs'ta hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanan Hüseyin Y. hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
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